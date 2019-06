100 niños regresaron a la polémica instalación fronteriza de Clint, Texas

(CNN) — Más de 100 niños fueron trasladados de vuelta a una estación fronteriza de Clint, Texas, una instalación que monitores independientes habían calificado anteriormente de tener condiciones “inadmisibles”, dijo el martes un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las instalaciones de Clint y otros han sido fuertemente criticadas después de que abogados, médicos y defensores advirtieron sobre lo que llamaron problemas importantes de salud e higiene.

“Los niños tenían resfriados y estaban enfermos y dijeron que no tenían acceso al jabón para lavarse las manos. Había un limpiador a base de alcohol. Algunos niños que fueron detenidos por dos o tres semanas tuvieron solo una o dos oportunidades para ducharse”, dijo Clara Long, investigadora principal de Human Rights Watch, sobre las instalaciones de Clint.

“Uno dijo que no se habían duchado en tres semanas. La higiene y las condiciones de vida como esta crean un riesgo de propagación de enfermedades infecciosas. Me preocupa mucho la emergencia de salud pública”.

Las denuncias recientes de condiciones peligrosas en Clint también se han remitido a la Oficina del Inspector General y la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección de Fronteras, dijo el martes el funcionario de CBP.

Los funcionarios admitieron que los niños no deberían estar bajo la custodia de la CBP, y dijeron que las instalaciones de la agencia se diseñaron hace décadas para alojar a adultos solteros durante un breve período de tiempo. Sin embargo, la aglomeración de migrantes en la frontera sur ha agotado los recursos de la agencia.

“Estamos totalmente de acuerdo con algunos de los informes que se publican en que (los niños no acompañados) no deben estar bajo nuestra custodia. No los queremos bajo nuestra custodia, nuestras instalaciones no están diseñadas para eso”, dijo un funcionario en una llamada con periodistas el martes. Sin embargo, el funcionario disputó algunas de las acusaciones, incluido el acceso a jabón y pañales. El funcionario dijo que el jabón y el agua están continuamente disponibles.

Se planea que casi 250 niños que estaban en esta ubicación fueran reubicados, dijo la portavoz de Salud y Servicios Humanos (HHS), Evelyn Stauffer, en un comunicado el lunes. Los niños no acompañados están destinados a ser transferidos al cuidado del HHS, que es responsable de su cuidado y los ponga con un patrocinador en Estados Unidos.

Stauffer reconoció que los niños migrantes no acompañados “están esperando demasiado tiempo en las instalaciones de CBP que no están diseñadas para cuidar a los niños”, un resultado, dice, del número “sin precedentes” de niños que llegan.

Al 1 de junio de este año fiscal, la Patrulla Fronteriza ha arrestado a más de 377.000 unidades familiares, más de 60.000 niños no acompañados y más de 226.000 adultos solteros.