7 preguntas clave que el Congreso debe formular a Robert Mueller

(CNN) — La noticia llegó a última hora del martes: el fiscal especial Robert Mueller acordó ir al Congreso y declarar el 17 de julio sobre su investigación de casi dos años sobre los intentos de Rusia de interferir en las elecciones presidenciales de 2016 y cualquier posible colusión entre la campaña de Trump y los rusos.

El testimonio de Mueller es algo GRANDE, especialmente porque dejó claro en una breve declaración el mes pasado que prefería que esa fuera su última declaración pública sobre este tema. Su testimonio representa la mejor oportunidad que tienen los demócratas para emitir algunos de los elementos más condenatorios del informe Mueller y para hacer preguntas que solo el fiscal especial puede responder.

¿Qué deberían preguntar los miembros del Congreso a Mueller? Aquí hay siete buenas preguntas que me gustaría que le preguntaran.

1) ¿Qué encontró su informe?

Sí, ya sé que el informe Mueller de 448 páginas ha estado disponible para el consumo público desde mediados de abril. Y los medios de comunicación, incluida CNN, lo han estudiado detenidamente y han informado sobre muchos de los detalles que contiene. Pero, sigo pensando que la persona promedio solo tiene el vago sentido de lo que concluyó Mueller, y por qué lo concluyó. Una lectura pública de sus hallazgos, o incluso las líneas de referencia, provenientes de él mismo sería un acto útil de educación pública. Si Mueller simplemente, en sus propias palabras, detallara las 10 principales conclusiones del informe, con ejemplos citados de por qué concluyó lo que hizo, creo que todos estaríamos mejor. Puede que no cambie mucho en términos de cómo se siente la gente con respecto a su informe, pero al menos podríamos tener un debate más basado en hechos.

2) ¿Por qué no dio una recomendación sobre acusar a Trump de obstrucción?

Uno de los desacuerdos centrales, o, al menos, las preguntas, a raíz del informe de Mueller es por qué, después de detallar una serie de conductas potencialmente obstructivas por parte del presidente, no dio una recomendación de acusarlo. La declaración pública de Mueller pareció aclarar que nunca consideró cobrarle al presidente debido a las directrices del Departamento de Justicia que dejaron en claro que no se puede acusar a un presidente en funciones. Pero, el secretario de Justicia William Barr quien tomó la decisión después de leer el informe de Mueller de no acusar a Trump, dijo que tuvo varias conversaciones con Mueller en las que el fiscal especial dijo que el precedente del Departamento de Justicia no era la razón singular por la que no acusó a Trump. Entonces, ¿cuál es?

3) ¿Resumió adecuadamente William Barr las conclusiones del informe en el informe editado de marzo que envió al Congreso?

Sabemos que Mueller le envió una carta a Barr después de la publicación del resumen editado de su carta, que más tarde dijo que era más una publicación del informe en lugar de un resumen, quejándose de que algunos de sus hallazgos no se describieron correctamente. Barr dijo que las preocupaciones expresadas por Mueller se relacionaban únicamente con la forma en que los medios cubrían la cuestión de la obstrucción, como se detalla en el informe. ¿Es eso correcto? ¿O tuvo Mueller también problemas con la forma en que Barr presentó la información?

4) ¿Quería poner la responsabilidad en el Congreso para que actuara en base a sus conclusiones?

En el informe, Mueller escribe esto: “La conclusión de que el Congreso puede aplicar las leyes de obstrucción al ejercicio corrupto de los poderes del cargo del presidente concuerda con nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos y el principio de que ninguna persona está por encima de la ley”.

Esa línea, cuando se combinó con la creencia declarada de Mueller de que ni siquiera consideraba cobrar a Trump por el precedente del Departamento de Justicia, parecía sugerir que Mueller estaba diseñando una especie de mapa o plano sobre cómo podrían usarse sus conclusiones para subrayar investigación de la acusación. Mueller nunca va a responder si cree o no que Trump debe ser acusado, pero podría responder una pregunta directa sobre por qué incluyó esas líneas sobre la capacidad del Congreso para perseguir al presidente por cargos de obstrucción.

5) ¿Era ilegal esta investigación? ¿Si no, por qué no?

Nuevamente, esta pregunta es más sobre educar al público que sobre descubrir información nueva. Pero Trump ha insistido repetidamente en los últimos dos años que toda la investigación del fiscal especial era ilegal porque estaba totalmente basada en un expediente compilado por el exespía británico Christopher Steele, a quien Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata le estaban pagando. Sabemos que no es cierto, gracias al informe de Mueller y las declaraciones bajo juramento del exdirector del FBI, James Comey, de que el origen de la operación de contrainteligencia del FBI provino de una conversación que el asesor de campaña de Trump, George Papadopoulos, tuvo con un diplomático australiano en el verano de 2016. Sin embargo, es importante que el público escuche a Mueller —un hombre que pasó 12 años como jefe del FBI, un papel que le fue asignado por un presidente republicano y un presidente demócrata— explicar en sus propias palabras por qué las afirmaciones de Trump son simplemente falsas.

6) ¿Puede explicar la naturaleza de su membresía en el club nacional de golf de Trump y las circunstancias que lo llevaron a retirarse del club?

Trump ha planteado esta disputa como la base de por qué Mueller estaba predispuesto contra él. En el informe de Mueller, el fiscal especial explicó que él era un miembro del club en Virginia, pero él y su familia no lo estaban usando demasiado. Cuando decidió marcharse, preguntó si podía recuperar una parte de sus cuotas de membresía. El club dijo que lo pondrían en una lista de espera para recuperar las cuotas. Fin. Simplemente aquí no hay nada, pero debido a que Trump se ha obsesionado tanto con la idea de que él y Mueller tienen algún tipo de historia desagradable, sería informativo e instructivo escuchar a Mueller explicar qué tan insignificante era este asunto y, al hacerlo, exponer el problema de Trump y su tendencia a la exageración y a la falsedad.

7) ¿Son Mueller y James Comey mejores amigos? ¿Cuál es la naturaleza de su relación?

Un de los embustes más comunes de Trump es que Mueller y Comey, a quien el presidente despidió como director del FBI, son tan unidos como garrapatas, y, por lo tanto, Mueller está totalmente inclinado contra Trump. Tenemos información limitada acerca de la naturaleza de la relación entre Mueller y Comey, más allá del hecho de que ambos fueron miembros de alto rango del Departamento de Justicia durante mucho tiempo y se conocían claramente. Por lo tanto, sería útil escuchar a Mueller describir, en sus propias palabras, la naturaleza de la relación de los dos hombres.