Trump desata su furia contra Mueller y nuevamente disputa los hallazgos de la inteligencia de EE.UU. sobre Rusia

(CNN) — El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó unas declaraciones furiosas el jueves por la mañana contra Robert Mueller el día después de que el fiscal especial discutió los hallazgos de su informe sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la incapacidad de la investigación para exonerar al presidente de la obstrucción de la justicia.

Después de una respuesta relativamente muda a la declaración de Mueller el miércoles, Trump en un punto tuiteó que no había “pruebas suficientes” para procesarlo. Trump desató una larga diatriba contra Mueller en Twitter y en la Casa Blanca disputando los hallazgos de la inteligencia estadounidense de que el Kremlin interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar a la candidatura de Trump.

“No, Rusia no me ayudó a ser elegido”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “¿Sabes quién me eligió? ¿Sabes quién me eligió? Yo fui electo. Rusia no me ayudó en absoluto. Rusia, en todo caso, creo que ayudó al otro lado”, dijo.

Cuando le preguntaron si Mueller se había comportado con honor, Trump dijo: “Creo que está totalmente en conflicto”, refiriéndose a la breve membresía de Mueller en un club de golf Trump en Virginia.

En un momento dado el jueves por la mañana, Trump reconoció en Twitter los esfuerzos de Rusia por interferir en las elecciones de 2016 para ayudar a su campaña antes de retractarse sobre esa declaración frente a los reporteros.

“¡Rusia, Rusia, Rusia! Eso es todo lo que escuchaste al principio de esta Caza de Brujas … Y ahora Rusia ha desaparecido porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser electo. Fue un crimen que no existió”, escribió Trump en un tuit.

Trump ha negado con frecuencia que Rusia haya intervenido en las elecciones para ayudarlo, una posición que no concuerda con la evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre las acciones de Rusia en 2016.

En julio, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Trump tomó un paso sin precedentes al del lado de Rusia en su negativa a interferir en las elecciones, diciendo que no “ve ninguna razón por la cual” Rusia sería responsable. Más tarde dijo que se había equivocado.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha dicho que los rusos no cambiaron los totales de votos. No es posible evaluar el impacto de sus esfuerzos en las opiniones y conductas de los votantes.

Marshall Cohen de CNN contribuyó a este informe.