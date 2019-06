Bill de Blasio se disculpa por citar al Che Guevara en un evento en Miami

(CNN) — Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, se disculpó este jueves luego de usar una frase asociada a Ernesto ‘Che’ Guevara en un mitin en Miami.

“No sabía que la frase que usé en Miami hoy estaba asociada con el Che Guevara y no pretendía ofender a nadie que la haya escuchado de esa manera. Ciertamente me disculpo por no haber comprendido esa historia”, publicó en Twitter el precandidato demócrata a la presidencia.

“Solo lo dije como un mensaje literal para los trabajadores de los aeropuertos en huelga, que creía que serían victoriosos en su huelga”, escribió.

De Blasio se dirigía a los trabajadores en huelga en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando gritó en español “¡Hasta la victoria, siempre!”, un eslogan acuñado por el revolucionario cubano nacido en Argentina, según WFOR, afiliada de CNN.

El alcalde enfrentó una reacción violenta por sus comentarios antes de emitir una disculpa.

Donna Shalala, representante demócrata de Florida, tuiteó: “Es inaceptable citar a un asesino como Che Guevara, especialmente en Miami, donde tantas personas han sufrido como resultado de su brutalidad”.

Shalala dijo que “los trabajadores que protestan por mejores condiciones merecen nuestro fuerte apoyo, pero sus esfuerzos nunca deben estar vinculados a ese asesino”.

Los demócratas de Miami-Dade publicaron en Twitter: “Los funcionarios electos deben dejar de glorificar a los asesinos en masa. Ya sea @realDonaldTrump elogiando a Kim Jong-un y Putin o @BilldeBlasio que citó hoy a Che Guevara”.

“La declaración hecha por @BilldeBlasio era inaceptable. El alcalde debería retractarse de inmediato y disculparse con las víctimas del asesinato en masa que citó y con la comunidad en general”, se lee en un segundo tuit de los demócratas de Miami-Dade.

El senador republicano Rick Scott, de Florida, publicó en Twitter: “En caso de que existan dudas sobre la candidatura de los demócratas a la presidencia acogiendo el socialismo, @BilldeBlasio está en Miami citando al… Che Guevara. No puedes hacer esto”.

El senador del estado de Florida José Javier Rodríguez, demócrata, publicó en Twitter: “No se acepta citar a un asesino responsable de la muerte y la opresión en la Cuba comunista y en toda América Latina. Discúlpese. Muchos en huelga son cubanos, por cierto”.

La presidenta del Partido Demócrata de la Florida, Terrie Rizzo, publicó en Twitter: “El alcalde Bill DeBlasio no habla por los floridanos ni por el Partido Demócrata de la Florida y sería prudente disculparse”.

La senadora del estado demócrata de Florida, Annette Taddeo, tuiteó que estaba “completamente disgustada”.

“¡Esto es completamente inaceptable! ¡Cómo puede alguien que quiere ser el líder del mundo libre citar a un guerrillero asesino, en Miami nada menos! ¡Una comunidad llena de sus víctimas! #EliminaTuCampaña”, escribió Taddeo.