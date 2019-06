Un ‘apartheid climático’ llevará a 120 millones de personas a la pobreza para 2030, dice la ONU

(CNN) — El mundo se enfrenta a un “apartheid climático” entre los ricos que pueden protegerse a sí mismos y los pobres que quedan atrás, advirtió la ONU.

Un nuevo informe publicado el martes estimó que más de 120 millones de personas podrían caer en la pobreza en la próxima década debido al cambio climático.

A medida que los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, las inundaciones y los huracanes se vuelven más frecuentes, las personas más pobres del mundo se verán obligadas a “elegir entre el hambre y la migración”, adviertie el informe.

“Nos arriesgamos a un escenario de ‘apartheid climático’ en el que los ricos pagan para escapar del sobrecalentamiento, el hambre y los conflictos, mientras que el resto del mundo tiene que sufrir”, dijo Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.

Alston dijo que la diferencia entre cómo el cambio climático afecta a los ricos y los pobres ya es evidente.

Un ejemplo que dio en el informe fue la consecuencia del huracán Sandy 2012 en la ciudad de Nueva York. Mientras miles de personas de bajos ingresos se quedaron sin electricidad y atención médica durante días, la sede de Goldman Sachs en Manhattan se mantuvo a salvo por decenas de miles de bolsas de arena y fue alimentada por un generador privado.

Investigadores de la Universidad de Stanford han advertido previamente que el cambio climático está haciendo que los países pobres sean más pobres, ampliando la desigualdad global entre las naciones.

Pero los fenómenos meteorológicos extremos alimentados por el cambio climático también están aumentando las disparidades dentro de los países.

La investigación publicada en 2017 en la revista Science proyectó que los condados más pobres de Estados Unidos verán el mayor daño económico de eventos como sequías y huracanes.

Las comunidades pobres y las mujeres son los más vulnerables, porque tienden a depender más de la agricultura.

Los medios de vida de los más pobres del mundo están más expuestos a los desastres del cambio climático, porque la pobreza hace que sea imposible escapar, dice la investigación. Cuando el clima extremo golpea, los más pobres carecen de los recursos necesarios para recuperarse y empeoran, creando un círculo vicioso.

“Perversamente, mientras que las personas que viven en la pobreza son responsables de solo una fracción de las emisiones globales, serán las más afectadas por el cambio climático y tendrán la menor capacidad para protegerse”, dijo Alston.

La ONU también advirtió que simplemente reducir el aumento de la temperatura como se indica en el Acuerdo de París 2015 no será suficiente para salvar a millones de personas que ya están sufriendo.

“Incluso el mejor escenario poco realista de 1,5 grados centígrados de calentamiento para 2100 verá temperaturas extremas en muchas regiones y dejará a las poblaciones desfavorecidas con inseguridad alimentaria, ingresos perdidos y peor salud”, señala el informe.

Sin embargo, a pesar de las advertencias, la mayoría de los países no están en camino de cumplir sus objetivos climáticos. La Unión Europea no pudo acordar una fecha límite de emisiones netas nulas, el presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París y el G20 se está preparando para diluir sus promesas climáticas, según un informe del Financial Times.

El informe de la ONU del martes ha resaltado una vez más la necesidad de que las naciones reconozcan que los derechos humanos básicos (a la vida, la comida, la vivienda y el agua) se verán dramáticamente afectados por el cambio climático, especialmente si no toman medidas.