5 cosas que debes saber este 4 de julio: festejos del 4 de julio, hacinamiento de inmigrantes, pasaportes poderosos, aranceles de EE.UU., y ¿una cura del VIH?

Si vive en EE.UU. o es ciudadano de ese país, ¡feliz 4 de julio! Ya sabemos quiénes jugarán la final de la Copa América. ¿Para qué se usan las ballenas en Japón? ¿Qué especies de ballenas son cazadas? ¿Cuáles son los otros países que las siguen cazando? Te contamos. Además: ¿cuáles son los pasaportes más poderosos de América Latina? ¿Cuáles son los países afectados con los aranceles de Trump? Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. ¿Politización del 4 de julio?

A los jefes militares de EE.UU. les preocupa la politización del evento del 4 de julio planeado por el presidente Donald Trump, dijo a CNN una fuente con conocimiento directo. Se espera que las Fuerzas Armadas sean parte fundamental del evento de este jueves, que ha adquirido un tono político: el presidente, quien ya lanzó su campaña de reelección, romperá la tradición y pronunciará un discurso, además el Comité Nacional Republicano distribuirá boletos en un área VIP especial. “Los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden participar en campañas políticas”, afirmó Jordan Libowitz, director de comunicaciones de la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, o CREW, por sus siglas en inglés. “Esta es probablemente la razón por la que los militares dudan en participar, porque las pautas son bastante claras acerca de lo que pueden y no pueden hacer. Si vienen a pararse al lado del mandatario para un discurso político, mientras están en uniforme, representando a los militares, podría convertirse en un problema”, agregó Libowitz.

2. Hacinamiento

Hacinamiento severo y niños menores de 7 años en custodia por más de dos semanas, mucho más de las 72 horas permitidas, se encuentran entre los problemas “urgentes” descubiertos en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., en visitas no anunciadas por parte de un organismo de control interno del Gobierno, que se realizaron a principios de junio en la región del Valle del Río Grande, en Texas, a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata del sector con más detenciones en la frontera sur.

3. Pasaportes poderosos

A nivel mundial, Japón y Singapur se mantienen como los mejores pasaportes para viajar, según el Henley Passport Index, que mide periódicamente el acceso que tiene el documento de viaje de cada país. En el listado de los 10 más poderosos no aparece ningún pasaporte de América Latina. Entre más países te dejen entrar sin visa a sus territorios, más poderoso es tu documento, según el Henley Passport Index, que acaba de publicar su lista para el primer semestre del 2019. Con respecto a América Latina, el primero de la región en la lista es Chile, en el número 14, seguido de Argentina y Brasil. El pasaporte venezolano ocupa el número 10 de Latinoamérica (38 a nivel global), por encima de países como Guatemala, Perú y Colombia.

4. Aranceles

Con su política de “Estados Unidos primero”, el presidente Donald Trump ha asegurado que los aranceles a las importaciones son una forma sencilla de restaurar la industria de su país. Desde 2018, cuando anunció aranceles a las importaciones de acero y aluminio, varios de sus aliados calificaron la medida como inaceptable. Pero ha habido muy poco que hacer con la voluntad de Trump, pues en un abrir y cerrar de ojos puede pasar de la amenaza a la acción y de nuevo dejar sin efecto sus amenazas. Así está la situación de los aranceles de Trump a nivel mundial.

5. ¿Una cura para el VIH?

Por primera vez, un equipo de científicos logró eliminar el VIH del genoma de animales vivos. El resultado es vital para desarrollar una posible cura para el virus. Anteriores intentos de cura del VIH en dos pacientes –el “paciente de Berlín” y el “paciente de Londres”, como se les conoce– han aumentado las esperanzas.

A la hora del Café

¿Cuál es tu favorito para ganar la Copa América? ¡Hagan sus apuestas!

Perú sorprendió, goleó a Chile y disputará la final de la Copa América contra Brasil el domingo 7 de julio. ¿Podrán los peruanos ganarle a la ‘canarinha’ en su casa?

Bacteria podría ayudar a personas obesas

La bacteria Akkermansia muciniphila descompone las proteínas tipo gel en los intestinos, y pronto ofrecerá esperanza a las personas con trastornos relacionados con la obesidad.

5 preguntas y sus respuestas sobre la caza comercial de ballenas en Japón

¿Para qué se usan las ballenas en Japón? ¿Qué especies de ballenas son cazadas? ¿Qué otros países siguen cazando ballenas? Aquí algunas respuestas.

Vicealcalde de París dice que los autobuses turísticos ya no son bienvenidos

El vicealcalde de París reveló que la ciudad está trabajando para detener los autobuses turísticos que están causando una “anarquía total” en la capital.

Un niño de 7 años salva a su hermana que tuvo una convulsión en la piscina y por poco se ahoga

Morgan Smith, de 20 años, estaba en el último escalón de la piscina en el patio de su casa en el condado de Brantley, Georgia, cuando empezó a ver puntos negros. Después, no recuerda lo que sucedió.

Esta vez no es una estafa: la isla del Festival Fyre puede ser tuya

Saddleback Cay, la isla privada que se hizo famosa por el desastroso Festival Fyre, se encuentra a la venta. Mira cuánto cuesta.

La cifra del día

Más de un 60 %

La deforestación del Amazonas ha aumentado más de un 60 por ciento en junio con respecto al mismo período en 2018, algo que para los ambientalistas es un ejemplo de que las políticas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, empiezan a surtir efecto, a seis meses de haber asumido el cargo.

La cita del día

“Se nos ha pedido que examinemos si hay un camino a seguir que nos permita incluir la pregunta de ciudadanía en el censo”.

Jody Hunt, la asistente del fiscal general de la División Civil del Departamento de Justicia de EE.UU., le dijo a un juez federal que les habían pedido que trataran de agregar una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020 de una manera que sea consistente con un fallo de la Corte Suprema, que la semana pasada impidió que la pregunta estuviera en el sondeo.

Y para terminar…

Ya está aquí la tercera temporada de “Stranger Things”

Los amantes de esta serie esperaban con ansias el lanzamiento de los ocho capítulos de su tercera temporada.