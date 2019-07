El mensaje de Megan Rapinoe a sus detractores: “Soy extremadamente estadounidense”

Megan Rapinoe

(CNN) — Después de verse envuelta en una guerra de palabras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Megan Rapinoe se ha convertido en el foco de un escrutinio sin precedentes durante su tiempo en la Copa Mundial Femenina.

MIRA: Megan Rapinoe: “Mantengo los comentarios que hice sobre no querer ir a la Casa Blanca”

Su ausencia de la victoria semifinal del equipo nacional femenino de fútbol de Estados Unidos sobre Inglaterra provocó febriles especulaciones de los medios sobre la razón por la que Rapinoe no estaba jugando. Resulta que ella tenía una lesión en el tendón de la corva.

Antes, en el torneo, la atención en Rapinoe aumentó considerablemente después de que la jugadora 33 años de edad, sin reservas, dijera que rechazaría cualquier posible invitación a la Casa Blanca si EE.UU. defendiera su título, lo que no demoró en obtener una respuesta de Trump .

“Megan nunca debería faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que usas”, tuiteó Trump.

LEE: Trump responde a estrella de la selección de EE.UU. Megan Rapinoe: primero ganen el Mundial

Sin embargo, habiendo visto a su equipo llegar a su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo este martes, la estrella del fútbol y activista social estuvo dispuesta a hablar sobre lo que significa para ella ser una estadounidense tan pronto como la selección se acercaba a la final de la Copa Mundial del domingo.

“Creo que soy particularmente singular y profundamente estadounidense”, dijo Rapinoe a los periodistas.

“Sé que no soy perfecta, pero creo que defiendo la honestidad y la verdad, y el deseo de tener una conversación y de mirar el país con honestidad”, agregó.

“Me siento muy afortunada de estar en este país, nunca podría hacer esto en otros lugares, pero eso no significa que no podamos mejorar, ni significa que no deberíamos esforzarnos por ser mejores”.

“Fundada en la esclavitud”

A lo largo de los años, la jugadora californiana se ha enfrentado con Trump, llamándolo “sexista, “misógino”, “racista”, “de mentalidad pequeña” e “idiota pero entretenido”.

MIRA: La estrella del fútbol estadounidense Megan Rapinoe dice que no irá a la p*** Casa Blanca si el equipo femenino gana la Copa del Mundo

“Creo que este país se fundó con muchos ideales excelentes, pero también se construyó sobre la esclavitud”, agregó este martes.

“Creo que solo tenemos que ser realmente honestos al respecto y ser muy abiertos al hablar de eso para que podamos reconciliarnos y, con suerte, seguir adelante y hacer que este país sea mejor para todos”.

No se espera que la lesión en el tendón evite que Rapinoe juegue en la final del domingo contra Países Bajos.