¿Por qué Burger King ahora vende tacos de un dólar en todo EE.UU.?

(CNN) — Burger King está tratando de llamar la atención de los clientes con algo un poco diferente: los tacos.

La cadena de hamburguesas comenzó a vender tacos crujientes este martes. Cuestan un dólar en la mayoría de los lugares, pero son más caros en Alaska y Hawái, y solo estarán disponibles por un tiempo limitado.

Burger King probó primero los tacos en los estados del oeste. “Hemos visto el éxito con los tacos en esos restaurantes y sabíamos que era hora de traer a este favorito de la costa oeste de la nación”, dijo en un comunicado Chris Finazzo, presidente de Norteamérica para Burger King. El nuevo artículo agrega “variedad” a las ofertas de platos de Burger King, agregó.

Las cadenas de comida rápida utilizan ofertas de tiempo limitado para crear revuelo y mantener sus marcas en la mente de los consumidores. Y los tacos en particular son una buena forma de atraer clientes, dijo Neil Saunders, director general de GlobalData Retail, una firma de consultoría e investigación.

“Los tacos siguen siendo muy populares entre los consumidores”, dijo Saunders, y agregó que las compañías de comida rápida que tradicionalmente no venderían tacos podrían estar “interesadas en obtener una porción de esa acción”.

Jack in the Box, en particular, ha tenido un gran éxito con su taco. El artículo ha sido “un vendedor #1 y un favorito de los fanáticos durante años”, dijo a CNN Business en una entrevista reciente Jen Kennedy, vicepresidente de marketing de productos de Jack in the Box. Ella dijo que el taco ha sido una “distinción sobresaliente para nosotros”. Jack in the Box también comenzó a vender tacos pequeños, pero es demasiado pronto para decir cómo les va.

Los consumidores también están acudiendo a las cadenas mexicanas de tacos. Yum! Brands, la empresa matriz de Taco Bell, informó que en el primer trimestre, las ventas en los restaurantes estadounidenses de Taco Bell que abren al menos un año aumentaron un 5%. Y las ventas en las tiendas Chipotle abiertas al menos un año crecieron 9,9% en el primer trimestre.

Con su promoción de tacos, es probable que Burger King intente hacer más que solo ganar dinero con un artículo popular y específico del menú, anotó Saunders. También está tratando de crear ruido para la marca con algo inesperado.

“Parte de esto es marketing“, dijo Saunders, y agregó que Burger King es experto en llamar la atención con innovaciones creativas de menú. Para Halloween, la cadena sirvió una hamburguesa que, según afirmó, ayudó a provocar pesadillas. Más recientemente, para celebrar la tercera temporada de “Stranger Things” de Netflix, se vendieron Whoppers al revés en un empaque de la década de 1980.

Hay un posible inconveniente en las estrategias que atraen la atención, incluso las exitosas. Podrían distraer a Burger King de enfocarse en crear crecimiento dentro de su menú principal, dijo Saunders.

“Tienen que tener cuidado con algunas de estas promociones”, advirtió. “Burger King puede ser muy azaroso con el menú”. Eso puede ser bueno porque a los consumidores les gusta probar cosas nuevas. Pero “a veces te da la impresión de que Burger King persigue los objetos brillantes en lugar de centrarse en el negocio principal”.