La mayoría de los estadounidenses quieren menos nicotina en los cigarrillos, según un informe

(CNN) — La gran mayoría de los estadounidenses apoyan reducir la cantidad de nicotina en los cigarrillos, según un informe publicado el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. La medida podría salvar millones de vidas al año, dicen los expertos.

“La reducción de los niveles de nicotina en los cigarrillos podría ayudar a los fumadores actuales a dejar de fumar y hacer que sea menos probable que las generaciones futuras se vuelvan adictas a estos productos”, dijo Corinne Graffunder, directora de la Oficina de Tabaquismo y Salud de los CDC.

Un estudio publicado en 2018 encontró que la reducción de los niveles de nicotina en los cigarrillos podría salvar más de ocho millones de vidas durante el próximo siglo e impedir que más de 30 millones de personas comiencen a fumar regularmente.

Más de 80% de los adultos de EE.UU. preferían menos nicotina, según el nuevo informe, y los fumadores actuales eran tan propensos a apoyar niveles más bajos como los que nunca habían fumado un cigarrillo. El nuevo informe no abordó los cigarrillos electrónicos o productos de tabaco que no sean cigarrillos.

Los investigadores encuestaron a más de 4.000 personas en todo el país y encontraron que los adultos mayores, mayores de 65 años, tenían más probabilidades de apoyar niveles más bajos de nicotina. Los investigadores encontraron que el apoyo para el movimiento fue ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres.

La administración de Trump considera nuevas reglas

El Gobierno de EE.UU. ha analizado durante años los niveles de nicotina en los cigarrillos. Un informe de 2014 de la Oficina del Cirujano General argumentó que reducir la nicotina a niveles no adictivos podría ayudar a eliminar el hábito de fumar. Y el año pasado, la Dirección de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) solicitó comentarios públicos sobre las regulaciones para hacer precisamente eso.

El excomisionado de la FDA, el doctor Scott Gottlieb, dijo en ese momento que las nuevas reglas para hacer que los cigarrillos “mínimamente adictivos o no adictivos” podrían prevenir millones de muertes. “[Esta] oportunidad de salud pública sin precedentes, contrastada con el costo de no hacer nada, me pesa mucho”, dijo.

Grupos de salud pública aplaudieron el esfuerzo. Matthew Myers, presidente de la Campaña para Niños Libres de Tabaco, calificó la medida de la FDA como “un plan audaz” y dijo que “no hay otra acción única que nuestro país pueda tomar para evitar que más jóvenes fumen o salven más vidas”.

Más de 40 organizaciones médicas y de salud, incluidas la Asociación Médica Americana y la Asociación Americana del Corazón, escribieron una carta para respaldar las posibles regulaciones e instando a la FDA a convertirlas rápidamente en ley.

“Cada día que pasa”, escribieron los grupos, “significa que hay más niños que pasan de la experimentación a la adicción y más adultos que quieren dejar de fumar y tratan de hacerlo, pero siguen siendo adictos a un producto letal”.

Al haber solicitado casi 8.000 comentarios públicos, la FDA planea proponer formalmente nuevas reglas de nicotina este otoño boreal.