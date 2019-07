El buen momento del ciclismo colombiano en el Tour de Francia 2019

(CNN en Español) — Los ciclistas colombianos Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán llegaron este jueves a estar entre los nueve primeros lugares en la clasificación general de la carrera más emblemática del ciclismo, el Tour de Francia en su edición de 2019.

MIRA: Un vistazo a la carrera del ciclista colombiano Nairo Quintana

Quintana obtuvo este jueves la etapa 18 del Tour, entre Embrun y Valloire, de 208 kilómetros de recorrido, que logró escaparse y llegar en solitario a la meta. Le logró sacar 5 minutos y 36 segundos de ventaja al líder del Tour, Julian Alaphilippe, y logró entrar en el top 10, ubicándose en el séptimo lugar.

Alaphilippe ocupó el puesto 14 en la etapa de este jueves. “He perdido algo de tiempo con respecto a Bernal pero podía haber sido peor… visto lo visto”, dijo el francés en entrevista con la organización del Tour de Francia.

“Estar en la fuga no es fácil y muy pocas veces he tenido presencia en ellas. La gente ha sufrido bastante pero yo me sentía en buenas condiciones”, dijo Quintana en entrevista oficial con la organización del Tour.

LEE: La promesa de Santos a Nairo Quintana

Por su parte, Bernal está de segundo en la general, pero este jueves llegó en el octavo lugar y le sacó 32 segundos al lote líder. Además, en entrevista con la organización de la carrera, destacó la actuación de Quintana: “Es un día muy bonito para Colombia. Estoy muy contento por Nairo Quintana, se lo merece. Es un corredor que ha dado muchísimo por nuestro país y hoy ha demostrado que es uno de los mejores corredores del mundo”.

Pero Bernal no canta victoria y no quiere la felicidad le nuble el juicio: “Por delante quedan dos días muy duros y hay que mantener la calma y no perder la concentración por la alegría de hoy. Los pies en la tierra. No me gusta mirar si voy por encima de otro compañero. Me fijo en que estoy por detrás de Alaphilippe”.

Por su parte, Rigoberto Urán sigue en la novena posición en la clasificación general, lugar que ocupó en la etapa 16 del Tour y que ha sabido mantener.