Encuentran el cuerpo de una niña de Colorado desaparecida hace 34 años

Los restos de una niña de 12 años que desapareció en el condado de Weld, Colorado, en 1984, han sido recuperados e identificados, dijeron las autoridades el jueves.

Un equipo de trabajo descubrió los restos el martes mientras excavaba para una tubería, dijo el sargento de la Policía de Greeley, Joe Tymkowych. Son de Jonelle Matthews, según la evidencia encontrada en la escena y un examen forense, dijo a CNN.

Jonelle desapareció el 20 de diciembre de 1984, dijo Tymkowych. Hoy tendría 47 años.

Fue vista por última vez entrando a su casa alrededor de las 8 pm hora local cuando un amigo y el padre de este la dejaron después de actuar en un concierto del coro en la escuela, según un comunicado de prensa de 2018. Cuando sus padres regresaron a casa, a las 10 pm, encontraron la puerta abierta y sus zapatos junto a una silla y sus medias sobre el sofá, informó KDVR, afiliada de CNN.

El comunicado de prensa dice que la policía de Greeley renovó sus esfuerzos para encontrar a Matthews y que había reunido un nuevo equipo de investigadores para analizar la evidencia. La investigación sigue activa.

En marzo de 1985, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, pidió a los editores de periódicos que publicaran los casos de niños desaparecidos. Reagan puso como ejemplo la desaparición de Jonelle.

“Los padres claman por ayuda, muchos a través de cartas que me envían. Por ejemplo, supe de Jonelle Matthews, de Greeley, Colorado, quien habría celebrado su cumpleaños número 13 con su familia el mes pasado”, dijo Reagan. “Cartas como estas nos conmueven profundamente, y hemos hecho todo lo posible para ayudar. En junio pasado abrimos el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que cuenta con una línea directa gratuita y también brinda otra ayuda. Pero el presidente solo no puede hacer mucho. Así que hoy me gustaría pedir su ayuda”.

