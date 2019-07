Lo que sabemos del atacante del festival en California, Santino Legan: compró el rifle legalmente en Nevada e hizo publicaciones en Instagram

(CNN) — Las autoridades dicen que Santino William Legan mató a tres personas, incluido un niño de 6 años y una niña de 13 años, en el Festival del Ajo Gilroy, con un rifle que compró legalmente hace tres semanas en Nevada.

El tercer fallecido fue un hombre de unos 20 años, y al menos otras 12 personas, con edades entre los 12 y los 69 años, resultaron heridas en el ataque, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa el lunes.

El hombre armado, de 19 años, abrió fuego contra las multitudes que asistían al festival al aire libre alrededor de las 5:40 p.m. hora local del domingo, según el jefe de policía de Gilroy, Scot Smithee, y tres agentes que ya estaban en el lugar en cuestión de un minuto le dispararon de muerte.

“Podría haber ido mucho peor, tan rápido”, dijo Smithee, quien agradeció a los agentes de servicio en el festival por responder tan rápidamente.

El lunes por la mañana, varios autos de la policía estaban afuera de la casa del padre de Legan en Gilroy, una ciudad de aproximadamente 48.000 personas.

Lo que dicen los funcionarios sobre el atacante

El atacante tenía un rifle de asalto y parecía disparar al azar, dijo Smithee. El SKS, un rifle “tipo AK-47”, fue comprado legalmente en Nevada el 9 de julio, dijo, y agregó que entiende que Legan compró el arma él mismo.

Se cree que Legan, aunque originalmente nació en Gilroy, había estado viviendo con miembros de su familia en Nevada, dijo Smithee, y agregó que no sabe cuánto tiempo estuvo Legan en California.

El FBI registró una residencia en Walker Lake, ubicada en el condado de Mineral, Nevada, “que se cree que fue utilizada por” Legan en los días previos al incidente, según el fiscal de distrito del condado de Mineral, Sean Rowe.

Los testigos informaron haber visto a un segundo individuo que aún no ha sido identificado o encontrado. “Hemos tenido varios informes, pero diferentes personas dan versiones diferentes, por lo que no sabemos en este momento” si hubo otro sospechoso involucrado o en qué medida, dijo Smithee.

La policía cree que el sospechoso atravesó una cerca junto a un arroyo con una herramienta para ingresar a los terrenos del evento en Gilroy, que está a unos 48 kilómetros al sur de San José. No había cámaras de seguridad en el festival, según Smithee.

El Equipo de Respuesta a la Evidencia del FBI de San Francisco llegó y actualmente está procesando las pruebas en el lugar, según la fuente oficial. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también está allí, junto con varios departamentos de policía y bomberos estatales y locales, aunque no hay más información disponible.

Publicación en Instagram horas antes del ataque

Una cuenta de Instagram, que se creó hace cuatro días bajo el nombre del sospechoso, publicó dos mensajes poco antes de que comenzara el ataque.

Uno incluía una fotografía de personas que caminaban por el Festival del Ajo con las palabras “Ayyy momento del garlic festival Vienen a emborracharse con m**** caras”.

El otro post, que incluía una foto de Smokey the Bear y un cartel que decía “Fire Danger High Today”, decía: “Leí Might is Right de Ragnar Redbeard. ¿Por qué los pueblos hacinados y pavimentan más espacios abiertos para dar cabida a hordas de mestizos y m**** blancos de Silicon Valley?”.

Un mestizo es una persona de ascendencia mixta, comúnmente blanca e hispana o blanca e indígena americana.

Might is Right, publicado por primera vez a fines del siglo XIX, ha sido descrito como un texto de los supremacistas blancos que promueve la anarquía al mismo tiempo que difama al cristianismo. El libro llama a Jesús el “verdadero Príncipe del Mal” y dice que el orden natural es un mundo en guerra en el que los fuertes deben vencer a los débiles y los blancos deben gobernar a los de color.