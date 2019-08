Un asteroide más grande que el edificio Empire State pasará por la Tierra la próxima semana: ¿deberías preocuparte?

(CNN) — Sí, hay un asteroide más grande que el edificio Empire State que pasa por la Tierra. No, no hay nada de qué preocuparse, en realidad es bastante normal.

El asteroide 2006 QQ23 está programado para acercarse a la Tierra el 10 de agosto y, con un diámetro estimado de hasta 1.870 pies (569 metros), es fácil ver por qué las personas están preocupadas.

Pero Lindley Johnson y Kelly Fast, de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, dicen que no hay nada que temer. Tanto Johnson como Fast ayudan a rastrear lo que etiquetan como “objetos cercanos a la Tierra”, como los asteroides y los cometas que orbitan nuestro sol junto con los otros planetas.

El seguimiento de estos objetos es principalmente un mecanismo de defensa, para garantizar que ninguno esté cerca de golpear la Tierra.

Y, en lo que respecta al Asteroide 2006 QQ23, Johnson dijo que es un asteroide de tamaño moderado, y está a casi 5 millones de millas (8 millones de km) de distancia. Es “más o menos benigno”, dijo.

Los asteroides alrededor de este tamaño pasan por la Tierra aproximadamente media docena de veces al año, dijo Johnson. El asteroide 2006 QQ23 tiene menos de una milla (1,6 km) de largo, pero el asteroide más grande conocido que orbita nuestro sol tiene aproximadamente 21 millas (33 km) de largo, aunque los asteroides de ese tamaño son raros.

Hay casi 900 asteroides en nuestro sistema solar más grandes que el Asteroide 2006 QQ23

El Programa de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, del cual forman parte Johnson y Fast, ha catalogado cerca de 900 asteroides alrededor de la Tierra que tienen un diámetro de más de 1 kilómetro, o aproximadamente 3.281 pies.

A medida que los asteroides disminuyen de tamaño, se vuelven más frecuentes, pero nuestra atmósfera generalmente quema a los más pequeños. Sin embargo, eso no significa que no puedan hacer algún daño. En 2013, un meteorito de 55 pies (16 metros) de diámetro atravesó la atmósfera de la Tierra sobre Rusia. Aunque no hubo un impacto, la explosión hirió a más de 1.000 personas.

Si algo del tamaño del Asteroide 2006 QQ23 golpea la Tierra, podría devastar un área estatal.

Pero el impacto es raro, y puede ocurrir una vez cada dos o tres siglos, según Johnson. Y la NASA tiene la tecnología para encontrar estos asteroides y rastrear cuándo pasarán cerca de la Tierra. Han rastreado los datos de la órbita del Asteroide 2006 QQ23 a partir de 1901 hasta 2200, por ejemplo.

Sin embargo, si un asteroide se acercara a la Tierra que representaba una amenaza y la agencia tenía suficiente advertencia y capacidad, la NASA lanzaría una campaña espacial para desviar el asteroide hacia un camino diferente.

Fast dijo que el equipo no ha encontrado nada hasta ahora que tenga una posibilidad significativa de golpear la Tierra, pero puede haber asteroides en el sistema que el equipo aún no ha encontrado y catalogado.

“Son los que no conocemos los que nos preocupan”, dijo.