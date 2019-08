Más de seis horas al día en un auto: así es la vida en la ciudad con el peor tráfico del mundo

(CNN) — El tráfico de Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria, está tan enredado y bloqueado que un reciente viaje desde el aeropuerto a Ajah, en la isla de Lagos, de menos de 50 kilómetros, me llevó ocho horas. Eso fue dos horas más que mi vuelo de Estambul a Nigeria.

Bienvenido al tráfico y a viajar al estilo de Lagos, donde las carreteras están obstruidas y millones de viajeros están ahogados por la frustración y la molestia diaria en la capital comercial de Nigeria y la quinta economía más grande de África.

Yinka Ogunnubi, un viajero descontento, es un ejemplo típico. Él tuiteó recientemente: “Salí de mi casa a las 5:30 a.m., me puse a trabajar a las 9:10 a.m. Esto ya no es trabajo, es sufrimiento. Querido jefe, ¿puedo trabajar desde casa?”.

Aunque muchos en Nigeria encuentran la ciudad atractiva, especialmente por razones económicas, vivir en Lagos, la tercera ciudad más estresante del mundo, puede tener un costo mental.

La ciudad no está llena de gente. A pesar de ser el estado más pequeño del país, tiene la población urbana más alta con una población estimada de 22 millones de personas y contando, más del doble de Nueva York o Londres.

Más de ocho millones de personas, que se mueven en cinco millones de vehículos, se amontonan en una pequeña red de solo 9.100 vías todos los días. Esta es la razón por la cual los habitantes de Lagos pasan un promedio de 30 horas en el tráfico cada semana, o 1.560 anualmente, mientras que los conductores en el tráfico de Los Ángeles y Moscú gastaron solo 128 y 210 horas respectivamente en todo 2018.

Se prevé que Lagos se convierta en la ciudad más grande del mundo para 2100, con una población de 88,3 millones. Necesita urgentemente mejores redes viales y un sistema de tránsito de alta capacidad.

Desastres en la salud mental y la productividad

La congestión del tráfico, con su ruido y contaminación ambiental, afecta enormemente la salud mental y física de los trabajadores.

Los profesionales de la salud incluso han relacionado su daño general con la creciente tasa de suicidios en la ciudad.

Según el psiquiatra Olufemi Oluwatayo, no es una sorpresa que los viajeros de Lagos se vean afectados negativamente por las condiciones del tráfico.

“No es realmente difícil ver por qué los empleados pueden sentirse estresados, agotados o exhaustos, especialmente en una ciudad como Lagos”, dice Oluwatayo.

“Se van de casa a las 4 a.m., soportan el tráfico infernal y luego [tienen] que lidiar con la presión laboral y la inseguridad laboral prevaleciente, sin agregar problemas y responsabilidades familiares individuales. No es sorprendente que, en general, parezca que mucha más gente está sufriendo de ansiedad y depresión”.

La situación también está matando la productividad de la fuerza laboral.

“¿Cuán productivo puedes ser cuando permaneces en el tráfico durante más de seis horas diarias, junto con las cosas por las que pasas para tener una vida normal en esta ciudad?”, se preguntó la ejecutiva de medios Agnes Marquis en un informe de la publicación local de medios Pulse, titulada “He aquí por qué deberías pensar dos veces antes de tomar un trabajo en Lagos”.

“Más allá del cubículo”

Si bien las condiciones de trabajo en todo el mundo están evolucionando rápidamente, algunas empresas nigerianas son reacias a permitir que sus empleados trabajen desde sus hogares.

Sin embargo, los trabajadores con la opción de decidir cuándo, dónde y cómo trabajan se desempeñan mejor, según un informe en Harvard Business Review.

Las empresas en Lagos que han permitido que sus equipos trabajen desde casa dicen que confían en herramientas de Internet como Slack y ClickMeeting para fomentar las comunicaciones de forma remota.

“Aprovechamos en gran medida Slack para la comunicación interna. Esto hace que sea muy fácil para las personas estar al tanto de lo que está sucediendo en la empresa, independientemente de en qué parte del mundo trabajen”, dice Abdulrahman Jogbojogbo, quien trabaja para la compañía financiera Paystack.

El embotellamiento ahoga las economías estatales y nacionales. Sólo la comunidad empresarial de Lagos pierde 30,5 millones de dólares mensuales. Si bien el estancamiento en el puerto marítimo más grande de Nigeria, Apapa, le cuesta al país 19.000 millones de dólares anuales, una pérdida superior al presupuesto del país para 2016.

El nuevo gobernador del estado, Babajide Sanwo-Olu, prometió abordar los problemas de tráfico y descongestionar el área del puerto de Apapa, pero algunos dicen que sus cambios deben profundizarse a medida que la ciudad cruje bajo el peso de su vasta población.

“Por mucho que la remoción de camiones descongestione algunas carreteras, no es un planteamiento único. Existe una clara necesidad de moderar el flujo de personas a medida que la población aumenta. El trabajo remoto ofrece esa oportunidad”, dice Ogunnubi.