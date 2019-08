Una mujer entra gratis a Disneyland con boleto de descuento de 1985

(CNN) — Muchas cosas han cambiado en Disneyland desde 1985.

Para empezar, el Capitán Jack Sparrow es ahora la estrella de la atracción de Piratas del Caribe, y puedes comprar y beber alcohol dentro de la Cantina de Oga.

Pero una cosa no ha cambiado: el amor de la mujer canadiense Tamia Richardson por Disney.

En agosto de 2019, el parque honró el pase de entrada gratuita para visitantes de Richardson de 1985. Aunque han pasado décadas desde que Richardson recibió el pase, se le permitió ingresar sin cargo.

Richardson, que vive en el suburbio Edmonton de Sherwood Park, Alberta, estaba planeando un viaje de chicas a Disneylandia con su madre, tía e hijas Mia y Maren cuando encontró el cupón.

La madre de dos niñas visitó Disneylandia por primera vez en 1985, cuando tenía 14 años. Ese fue también el año en el que el parque Disneyland de Anaheim, California, celebró su 30 cumpleaños.

En 1985, las entradas costaban 16,50 dólares. En estos días, el boleto de admisión más básico para un solo día cuesta 90 dólares.

“Como parte del 30 aniversario, Disneyland presentó el Gift Giver Extraordinaire, que otorgaba premios a cada 30 invitados”, explica un portavoz de Disney a CNN Travel. “Tamia ganó un pase para usar en una visita de regreso. Conservó el pase durante 30 años y lo usó hoy para la admisión”.

“Disney es generoso con nuestra familia”, dice Kent Richardson, el esposo de Tamia, que se quedó en casa en Canadá. “Están teniendo el mejor momento de sus vidas”.

Aún así, no todos los pases o boletos viejos que encuentres enterrados en el ático serán necesariamente honrados en la Casa del Ratón.

Los pases que se confirman que no son copias y que no tienen fechas de vencimiento serán aceptados para ingresar a los parques de Disney, mientras que los boletos “ABCDE” (utilizados para la admisión a atracciones o atracciones individuales) no son válidos para la admisión general.

En el pasado, algunos empleados de Disney habrían usado un “libro de vida” si necesitaban verificar un pase en particular.