Cómo el caso Groenlandia explica toda la presidencia de Donald Trump

(CNN) — Donald Trump no irá a Dinamarca dentro de 10 días. Porque los daneses no le venderán Groenlandia.

“Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero según los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, que no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada para dentro de dos semanas para otro momento”, tuiteó el martes por la noche. “La primera ministra fue capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto para Estados Unidos como para Dinamarca al ser tan directa. ¡Le agradezco eso y espero reprogramarlo en algún momento en el futuro!”.

Es fácil descartar este episodio como simplemente otro vuelo de fantasía de Trump que no funcionó. Pero tómate un minuto y empieza a darte cuenta de que todo el incidente de Groenlandia, que duró un total de cinco días, es ampliamente emblemático de todo el enfoque que Trump ha tomado para ser presidente. El episodio de Groenlandia es la presidencia de Trump.

Considera cómo llegamos aquí:

1) El Wall Street Journal informó el jueves pasado que Trump le ha preguntado repetidamente a sus asistentes sobre la posibilidad de comprar Groenlandia.

2) El domingo, antes de abordar el Air Force One en Nueva Jersey para regresar a Washington, Trump abordó la historia por primera vez. Aquí está la parte clave de lo que dijo (la negrilla es mía): “Dinamarca esencialmente la posee. Somos muy buenos aliados con Dinamarca. Protegemos a Dinamarca como protegemos a grandes partes del mundo. Entonces surgió el concepto y dije: “Ciertamente, yo lo estaría. Estratégicamente, es interesante, y estaríamos interesados”. Pero hablaremos con ellos un poco. No es el número uno en la agenda, puedo decirte eso”.

3) El Gobierno de Dinamarca se sorprende. “Groenlandia no está a la venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia”, dijo Frederiksen, la primera ministra danesa, al periódico Sermitsiaq el domingo. “Espero sinceramente que esto no sea en serio”.

4) Trump cancela el viaje a Dinamarca, citando los comentarios de Fredericksen de que Groenlandia no está a la venta.

5) Se le pregunta a Trump sobre todo el asunto y le dice a los periodistas que pensaba que la declaración de la primera ministra (que la idea de vender Groenlandia a Estados Unidos era “absurda“) era “desagradable” e “inapropiada”.

¡Qué torbellino!

LEE: Esto es lo que costaría Groenlandia (si estuviese en venta)

Ahora considera la compra de Groenlandia en un contexto más amplio de la presidencia de Trump. Cumple con todos los criterios que han llegado a definir su enfoque “presidencial moderno” para el trabajo.

* Se le ocurre una idea totalmente fuera de lo común, con un soplo de EE.UU.-consigue-lo-que-quiere-no-importa-qué.

* La idea se filtra —o la Casa Blanca lo filtra como una prueba— a los medios de comunicación, con la advertencia de que sus ayudantes no están seguros de si es serio al respecto.

* Minimiza la idea, insistiendo en que los medios se equivocaron, incluso dejando la puerta abierta para hacer el negocio si el otro lado está abierto

* Toma la pelota y vete a casa cuando la idea sea rechazada, poniendo en peligro la relación con un aliado estratégico de toda la vida.

MIRA: ¿Por qué el presidente Trump está interesado en comprar Groenlandia?

Ya ves, ¡la historia de Groenlandia realmente lo tiene todo! Es la presidencia de Trump en microcosmos. Él dice y hace cosas absolutamente salvajes. Incluso sus mejores empleados no están seguros de cuán serio es al respecto, y, por lo tanto, no saben si realmente deben intentarlo. La idea se filtra a los medios e inmediatamente se convierte en una cosa. Trump trabaja independientemente, inventando sus puntos de vista a medida que avanza. Comienza una conversación semiseria sobre si algo de esto es posible incluso cuando el objetivo previsto comienza a enloquecer. Trump, ya sea estimulado o rechazado por toda la atención, se inclina hacia todo. Luego, todo se desenreda porque, como descubrimos más tarde, él estuvo volando todo el tiempo. Nunca hubo un “allí” allí, solo Trump diciendo cosas.

(Comentario rápido sobre el argumento de que todo es una distracción estratégica del control de armas o la inmigración, etc.: No, no lo es. ¿Hay algo que hayas visto en el tiempo de Trump en el cargo que llevaría a creer que es capaz de ese tipo de planificación y ejecución estratégica? Es evidente en este punto que Trump solo está diciendo cosas, y luego reacciona a cómo esas cosas aterrizan con el público en general. No hay ajedrez tridimensional. No se juega ningún tipo de ajedrez.)

Groenlandia nunca estuvo a la venta. México nunca iba a pagar el muro. La multitud de su inauguración nunca fue la más grande de la historia. No hubo culpa en ambos lados de los disturbios de los supremacistas blancos en Charlottesville. Los inmigrantes nunca estuvieron invadiendo nuestro país en hordas. Las verificaciones de antecedentes nunca iban a suceder.

Entiendes la idea. Es la presidencia de Trump.