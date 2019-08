Trump pospone viaje a Dinamarca tras el rechazo a discutir la venta de Groenlandia

(CNN) — A menos de dos semanas de su viaje a Dinamarca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Twitter que había pospuesto su visita después de que la primera ministra de ese país calificara su interés en comprar Groenlandia como “absurdo”.

“Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero acorde con los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, de que no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada dentro de dos semanas para otro momento”, escribió Trump el martes por la noche.

“La primera ministra fue capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto para Estados Unidos como para Dinamarca al ser tan directa. ¡Se lo agradezco y espero reagendar para algún momento en el futuro!”.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNN que el viaje a Dinamarca fue descartado en su totalidad.

Trump ha planteado en varias ocasiones comprar Groenlandia al gobierno danés y la oficina del abogado de la Casa Blanca ha estudiado la posibilidad, dijeron dos fuentes a CNN la semana pasada.

El domingo, Trump confirmó su interés en comprar el país y dijo a los periodistas que Groenlandia está dañando a Dinamarca.

“Somos buenos aliados de Dinamarca. Protegemos a Dinamarca como protegemos a grandes porciones del mundo, y la idea surgió”, dijo el presidente en Nueva Jersey antes de regresar a Washington. “Estratégicamente es interesante, y estaríamos interesados, pero hablaremos con ellos un poco”.

Pero Frederiksen no parecía divertida cuando le dijo al periódico Sermitsiaq: “Groenlandia no está a la venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia”.

“Espero sinceramente que esto no sea en serio”, dijo, y calificó las conversaciones como “una discusión absurda”.

Aunque parece que la idea de Trump era seria, el presidente se burló de los reportes bromeando en Twitter con un meme con una imagen del Trump International Hotel de Las Vegas sobrepuesta en una ciudad costera de Groenlandia y el mensaje “¡Prometo no hacerle esto a Groenlandia!”.

Cuando Trump confirmó su interés en la compra de Groenlandia, el domingo, dejó entrever que su viaje a Dinamarca no estaba relacionado.

“Vamos a Polonia y luego tal vez a Dinamarca, no por esta razón en absoluto. Pero lo estamos analizando (la compra de Groenlandia). No es la prioridad número uno”, dijo a periodistas.

Trump y la primera dama Melania Trump habían aceptado una invitación para visitar a la reina Margrethe II de Dinamarca, y se esperaba que participara en una serie de reuniones bilaterales y se reuniera con líderes empresariales, según la Casa Blanca.

No está claro si el aplazamiento afectará su visita programada a Varsovia, Polonia, parte del mismo viaje, donde asistirá a ceremonias conmemorativas y visitará lugares conmemorativos para el 80 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.