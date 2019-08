Ivanka y Jared desaparecieron del ojo público nuevamente en medio de la controversia de ‘deslealtad de los judíos’ de Trump

Washington (CNN) — Mientras el presidente Donald Trump ha rotado entre controversias durante los últimos días, dos de sus principales asesores han estado notablemente ausentes públicamente, de nuevo.

Durante una semana llena de incertidumbre sobre la economía, los retuits de teorías de la conspiración, las batallas porque escuche sobre la legislación de armas y una pelea no solicitada con la primera ministra de Dinamarca sobre la compra de Groenlandia, Jared Kushner e Ivanka Trump han permanecido fuera del radar.

La pareja estuvo de vacaciones en Wyoming con sus hijos durante el fin de semana y el lunes participó en una recaudación de fondos de Trump Victory junto a su jefe de personal en funciones Mick Mulvaney. Regresaron a Washington esta semana pero con una presencia limitada en el ala oeste, dijeron personas familiarizadas con la situación.

La hija y el yerno del presidente, que son judíos ortodoxos modernos, permanecieron en silencio públicamente cuando Trump provocó una tormenta de fuego al cuestionar la lealtad de algunos judíos estadounidenses con Israel. Trump ha decidido recientemente que calificar al Partido Demócrata como antisemita sería una estrategia política inteligente, y los asesores han apoyado en gran medida la lucha, pero cuando cuestionó la inteligencia y la lealtad del pueblo judío que apoya a los demócratas, algunos del ala oeste admitieron en privado a CNN que había ido demasiado lejos. Los comentarios provocaron críticas de muchos grupos de que lo que dijo era antisemita, pero Trump cavó más durante los días siguientes.

“No he escuchado a nadie decir eso; es todo lo contrario”, afirmó a los periodistas el miércoles. “Creo que si votas por un demócrata, eres muy, muy desleal a Israel y al pueblo judío”.

MIRA: Comentario de Donald Trump indigna a líderes judíos de Estados Unidos

Los comentarios siguieron al presidente citando con orgullo al presentador de radio y al teórico de la conspiración Wayne Allyn Root, quien afirmó que los judíos israelíes lo aman como si fuera el “Rey de Israel” y “la segunda venida de Dios”. Más tarde dio a entender que un poder superior lo eligió para luchar en esta guerra comercial con China.

La Casa Blanca declinó comentar si Ivanka Trump o Jared Kushner han abordado esos comentarios con el presidente. Si bien Ivanka Trump no hace comentarios públicos sobre conversaciones privadas con él, ha habido filtraciones selectivas durante su mandato cuando no está de acuerdo con su padre. Este no es, hasta ahora, uno de esos casos.

Además, el presidente ha enviado señales mixtas en las verificaciones de antecedentes la semana pasada. Algunos ayudantes, incluida Ivanka, lo alentaron a presionar en la verificación de antecedentes a raíz de los tiroteos masivos consecutivos. Múltiples organizaciones de medios informaron, citando fuentes cercanas al presidente, que le había dicho al jefe de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, que el aumento de las verificaciones de antecedentes de armas estaba fuera de la mesa. Pero el miércoles, inyectó más confusión, diciendo: “Tengo apetito por las verificaciones de antecedentes. Vamos a… estar haciendo verificaciones de antecedentes”.

Incluso el presidente expresó su sorpresa de que la pareja estuviera fuera de la red.

“Dos personas increíbles. ¡No puedo creer que no estén trabajando (pocos trabajan más duro)!”, tuiteó el martes junto a una foto que su hija publicó, posando con un conjunto de denim con cinturón junto a su esposo mientras se ponía el sol de Wyoming, una de varias publicaciones del viaje al oeste en sus redes sociales.

La hija y el yerno de Trump han desarrollado un patrón de ausencia en medio de algunas de las mayores controversias de su presidencia.

Estaban esquiando en las laderas de Aspen en marzo de 2017 durante unas vacaciones familiares cuando el primer intento de la administración de revocar el Obamacare se derrumbó. Ese abril, cuando las filtraciones de luchas internas dentro de la administración estaban en la cima del ciclo de noticias, estaban celebrando la Pascua en el Four Seasons Whistler en Canadá, según los informes. Ese mayo, se mantuvieron alejados de las cámaras después de que el presidente despidió al entonces director del FBI James Comey. Ese junio, la pareja se saltó una ceremonia de Rose Garden cuando el presidente anunció que se retiraría del acuerdo climático de París por el que Ivanka había abogado, observando la festividad judía de Shavuot.

Y viajaron a Florida en medio del cierre del Gobierno la Navidad pasada, a pesar de que la Casa Blanca insistió en que Kushner había liderado activamente las negociaciones con los legisladores.