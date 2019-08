Biden dice que preferiría una “persona de color” o una mujer como su vicepresidente

(CNN) — El exvicepresidente Joe Biden dijo el martes que al elegir un compañero de fórmula, preferiría a alguien que fuera “de color y / o de un género diferente”.

“A quien sea que elija, preferiblemente será alguien de color y/o de un género diferente, pero no voy a hacer ese compromiso hasta que sepa que la persona con la que estoy tratando puedo confiar completa y exhaustivamente como auténtica y esté en la misma página [que yo]”, dijo Biden mientras hablaba a una mesa redonda de periodistas negros.

El comentario se hizo eco de las declaraciones anteriores que ha hecho. Cuando Chris Cuomo de CNN le preguntó en julio si va a tener una compañera de fórmula, Biden respondió: “Creo que sería genial tener una VP”.

Pero Biden ha dado durante mucho tiempo la advertencia de que necesitaría tener “simpatía” con cualquier futuro compañero de fórmula.

“Esto es lo primero de ser un vicepresidente que he aprendido y es que en el entorno actual hay muchas cosas que un presidente tiene sobre su mesa. Necesita a alguien en quien confíe completamente, con quien tenga simpatía, tengan el mismo enfoque, enfoque político, y se le pueda delegar una autoridad significativa”, dijo a Cuomo.

A Biden se le ha preguntado repetidamente sobre un posible futuro compañero de fórmula durante la campaña. Cuando una votante le preguntó en agosto si consideraría una compañera de fórmula, Biden respondió que podía pensar inmediatamente en cuatro mujeres que consideraría.

“Miren muchachos, no hay razón para que no voten por una candidata a la presidencia”, dijo a la multitud en Las Vegas a principios de este mes.

Más tarde dijo: “Puedo pensar en cuatro mujeres desde el primer momento a las que estaría dispuesto a pedir para ser vicepresidenta de Estados Unidos —algunas de las cuales no se postulan ahora, no están comprometidas, están no aspirando— quienes de hecho tienen la capacidad de ser presidente de Estados Unidos”.

Durante la mesa redonda del martes, Biden también habló sobre sus comentarios anteriores sobre senadores segregacionistas. A principios de este verano, Biden fue criticado después de usar dos senadores segregacionistas como ejemplos de colegas con los que podía trabajar durante una era en la que “al menos había algo de civilidad” en el Senado.

“Ya no uso esos ejemplos”, dijo el martes, según Politico.

Dijo que es consciente de la necesidad de agregar contexto a todo lo que habla de los años setenta y ochenta, ya que es uno de los candidatos más viejos en campaña, diciendo que es “algo aterrador” que a menudo la gente no entienda el contexto.

También durante la mesa redonda, Biden dijo que no sabe por qué los votantes negros lo prefieren a él u otros candidatos, pero reconoció que nada es seguro en una campaña.

“Por cierto, eso no significa que seguirá siendo así”, dijo.

“Puedes regresar y mirar: cuando Barack (Obama) me superó en la campaña (en las primarias de 2008), sabes, tuve más apoyo negro en Carolina del Sur que nadie, incluido que él. Quedé derrotado en Iowa y de repente todo cambió. Lo mismo podría pasar”.