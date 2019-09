La bolsa de EE.UU. está muy deseada, a pesar de su extrema volatilidad

(CNN Español) — Wall Street es últimamente como una de esas montañas rusas de los parques de atracciones, que dan un poco de miedo por sus acentuados desniveles, pero que se vuelven irresistibles también por otros atractivos, y al final todos acabamos por subirnos.

Pues bien, algo así ocurre como digo, de un tiempo acá, en Wall Street y en las bolsas estadounidenses. Se suceden días de fuertes caídas con otros de recuperación; la volatilidad se ha vuelto extrema, como en este mes de agosto que acabamos de dejar atrás. Pero luego uno mira el consolidado de los principales índices a fin de mes, y resulta que ninguno ha caído mas de 2%. Al final del día, cuando las cosas se ponen feas por otras esquinas del mundo, Estados Unidos, el dólar, y estos mercados reciben siembre el beneficio de ser el refugio más seguro, aunque quizás no sea para “tirar cohetes”.

Y como digo eso es lo que está sucediendo, hasta el extremo de que se suceden abundantes IPO’s, o salidas a bolsa de empresas, tanto domésticas como internacionales, y es probable que si el plan de salidas no se detiene por las turbulencias geopolíticas internacionales, el 2019 puede ser un año récord en ese capítulo.

He hablado de todo lo anterior con Alex Ibrahim, director de Mercados de Capital Internacional en el NYSE. Y Alex, a expensas de algún susto que cambie el panorama, ve una segunda parte de 2019 tan animada como la primera. La realidad es que el dinero barato está aquí, hay mucho dinero buscando donde colocarse, y la inversión en estas bolsas es decididamente una opción deseable, a pesar de que esa modalidad de “montaña rusa”, en la que lleva funcionando los últimos tiempos, no sea recomendable para todos los espectadores. Ojalá os interese.

