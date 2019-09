Esto es lo que costarán todos los iPhone, el Apple TV + y los otros nuevos productos de Apple

(CNN Español) — En su evento anual, Apple anunció varios productos, incluyendo una nueva línea de iPhones, el producto que más ventas le genera a la empresa.

Estos son los precios de los nuevos celulares:

iPhone 11: US$ 699 dólares

iPhone 11 Pro: US$ 999 dólares

iPhone 11 Pro Max: US$ 1.099 dólares

Los modelos más antiguos también serán más baratos: el iPhone 8 ahora comenzará en 449 dólares, mientras que el iPhone XR costará 599 dólares.

Apple TV + es más barato que los competidores

Apple TV + será el servicio de transmisión de televisión más barato del mercado hasta ahora.

Los inversores y analistas se sorprendieron cuando Disney anunció en abril que Disney + costaría solo US$ 6,99 por mes. Pero Apple dijo el martes que su servicio, que transmitirá contenido original con personas como Oprah y Jennifer Anniston, costará $ US4,99 por mes cuando se lance el 1 de noviembre.

Así es como se acumula en el campo de transmisión de TV cada vez más competitivo:

Apple TV +: US$ 4,99 / mes

Disney +: US$ 6,99 / mes

Video de Amazon Prime: US$ 8.99 / mes

Starz: US$ 8,99 / mes

CBS (sin anuncios): US$ 9,99 / mes

Showtime: US$ 10,99 / mes

Hulu (Sin anuncios): US$ 11,99 / mes

Netflix (Plan estándar): US$ 12,99 / mes

HBO Now: US$ 14,99 / mes. (El precio máximo de HBO aún no se ha anunciado oficialmente. Nota: HBO y CNN son divisiones de WarnerMedia).

Total: US$ 90,91 / mes

Espera, ¿entonces los productos de Apple son baratos ahora?

699 dólares por el iPhone 11

199 dólares por un Apple Watch

329 dólares por un iPad

5 dólares al mes por Apple TV +

5 dólares al mes por Apple Arcade

Eso es mucho menos de lo que la gente esperaba. Hay dos razones por las que los precios de Apple son sorprendentemente bajos.

1) Las ventas de hardware de Apple caen, la compañía está buscando expandir su base, llegando al extremo inferior del mercado ofreciendo algunos productos más baratos. Hizo lo mismo con el iPod hace una década, presentando las versiones Mini, Nano y Shuffle del reproductor de MP3.

2) Apple necesita suscriptores para impulsar sus ventas de primera línea, que han estado en una depresión de muchos años. Al cobrar solo 5 dólares por Apple TV + y Arcade, Apple atraerá a un grupo más grande de personas que probarán los nuevos servicios.

Con información de de David Goldman de CNN Business