El huracán Dorian dejó a aproximadamente el 17% de los bahameños sin hogar, y encontrar refugio no será fácil

(CNN) — Patrick Joachin hizo cola en una estación de policía en la capital de las Bahamas, Nassau, con la esperanza de obtener un documento que demostrara que tiene antecedentes penales limpios y, finalmente, viajar a Estados Unidos.

“No me queda nada aquí, ni casa, ni trabajo, ni familia”, dijo Joachin, que fue evacuado del vecindario de Dundas Town en Abaco el sábado.

Alrededor del 17% de todos los bahameños quedaron repentinamente sin hogar después de que el huracán Dorian arrasara con vecindarios y arrancara casas desde los cimientos. 70.000 personas lo han perdido casi todo.

Joachin quiere tomar un vuelo a Tampa, Florida, donde viven su madre y su hermana, y quedarse allí hasta que sea seguro regresar a Abaco. Si no llega a Estados Unidos, Joachin no tiene otro lugar a donde ir.

Hasta el momento, unas 5.000 personas han podido escapar de las islas Abaco, muy afectadas por el ciclón. Muchos otros permanecen atrapados en el norte de Bahamas en condiciones precarias.

Los residentes duermen en casas que todavía están en pie pero que no son necesariamente seguras.

“Muchas personas aquí viven en hogares que no son adecuados para vivir aquí en Freeport y en Grand Abaco”, dijo el martes Patrick Oppmann de CNN desde Freeport.

Y esos son los afortunados.

En una sola ciudad, Marsh Harbour, las imágenes satelitales muestran que unos 1.100 edificios quedaron destruidos, según la agencia de ayuda humanitaria Map Action.

En la isla Gran Bahama, los residentes “se preocupan por comer alimentos en mal estado porque muchos mercados perdieron sus generadores”, dijo Oppmann.

“Hay un mercado negro para el pan ahora y cada pequeño artículo que … todos damos por sentado”.

El martes, nueve días después de que Dorian tocara tierra en las Bahamas con vientos de 185 mph, “todavía estamos sin electricidad. Todavía sin agua”, dijo Oppmann.

Algunas familias hacen cola durante horas tratando de obtener ayuda. Muchos incluyen niños pequeños.

“Es comprensible que muchas personas, especialmente si tienen niños pequeños … simplemente no quieren arriesgarse”, dijo Oppmann. “Simplemente no quieren vivir en las condiciones en las que nos vemos obligados a vivir ahora”.

El estado de protección temporal no será una opción para los bahameños, dice EE.UU.

El gobierno de Trump no otorgará una forma de ayuda humanitaria conocida como Estado de Protección Temporal o TPS a los bahameños afectados por Dorian, según un funcionario del Gobierno.

Los funcionarios del gobierno Trump finalmente decidieron que el TPS no era una opción para los bahameños debido a los obstáculos legales establecidos, el tiempo que tomaría proporcionar ayuda y la cantidad de personas que serían elegibles, según el funcionario.

El TPS se aplica a las personas que enfrentarían dificultades extremas si se vean obligadas a regresar a sus países de origen devastados por conflictos armados o desastres naturales, por lo tanto, las protecciones se limitan a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos. Los bahameños que aún no han llegado a Estados Unidos probablemente no se beneficiarían de las protecciones.

CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Estado, que es uno de los que generalmente participan en la consulta, para obtener comentarios. El Departamento de Estado remitió las preguntas al DHS, que aún no ha respondido.

Algunos países afectados por huracanes han sido designados para ser beneficiarios del TPS en el pasado. A fines de la década de 1990, Honduras y Nicaragua fueron designados para TPS después del huracán Mitch. Y más recientemente, Nepal fue designado para TPS en 2015 después de un terremoto que mató a más de 8.000 personas allí.

La lucha por encontrar refugio

El primer ministro de las Bahamas, Hubert Minnis, dijo que los evacuados podrán regresar. Pero nadie sabe cuánto tardarán en recuperarse las islas devastadas.

“Quiero asegurarles a los evacuados que a medida que comencemos a reconstruir sus comunidades serán devueltos a sus hogares”, dijo Minnis.

Ya muchos bahameños han tenido dificultades para buscar refugio, tanto dentro como fuera del país.

Para el domingo, todos los refugios de emergencia en la ciudad capital de Nassau estaban llenos, informó el Centro de Desastres del Pacífico, según USAID.

Durante el fin de semana, a unos 119 pasajeros del ferry que esperaban evacuar Gran Bahama a Florida se les dijo que bajaran de un barco Balearia Caribbean si no tenían visas, dijo el operador del ferry.

La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha dicho que el operador no coordinó adecuadamente la evacuación con anticipación.

El operador del ferry, Balearia, se disculpó por las “dificultades e inconvenientes” que experimentaron los pasajeros. Pero Balearia también dijo que recibió información contradictoria.

“Abordamos a estos pasajeros con el entendimiento de que podían viajar a Estados Unidos sin sus visas, solo después de haber sido advertidos de que para viajar a Fort Lauderdale requerían una autorización previa en persona de las autoridades de inmigración en Nassau”, dijo Balearia en un comunicado el lunes por la noche.

Stephen Silvestri, director interino del puerto para el CBP en Port Everglades, dijo que el operador del ferry ordenó a los evacuados que se bajaran del bote, no ninguna entidad del gobierno de EE.UU.

El martes, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. aclaró las reglas.

“Los requisitos siguen siendo los mismos para cualquiera que intente venir a Estados Unidos … Necesitan documentos de viaje, incluida la visa”, dijo el comisionado interino de CBP, Mark Morgan.

“El capitán de ese barco lo sabe. Y sabía que si venía a Estados Unidos con personas sin documentos de viaje, nos hubiera llevado mucho tiempo porque vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es examinarlos adecuadamente a todos. Y si no tienen esos documentos de viaje, realmente va a retrasar el proceso. Lo que él quería hacer era seguir yendo y viniendo y hacer tantos viajes ‘como fuera posible'”.

Pero en algunos casos, los bahameños que no tienen documentos de viaje aún pueden ingresar a Estados Unidos.

“Estamos tratando de lograr ese equilibrio”, dijo Morgan. “No queremos este éxodo masivo de Bahamas … pero aquellas personas que sí llegan a Estados Unidos que no tienen documentos de viaje, por supuesto … vamos a aplicar discreción en caso por caso. No vamos a negar a alguien únicamente porque no tiene documentos de viaje”.

Innumerables personas siguen desaparecidas, y la cifra de muertos probablemente aumentará

La cifra oficial de muertos en las Bahamas ahora es de 50, dijo la policía. Las autoridades encontraron 42 cuerpos en las islas Abaco y ocho cuerpos de la isla Gran Bahama.

Todavía hay un número desconocido de personas desaparecidas, dijo la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Bahamas.

Muchos podrían estar enterrados o atrapados bajo montañas de escombros. Otros pueden haber sido arrastrados por tormentas torrenciales y sumergidos.

Los funerarios en Marsh Harbour, la ciudad más grande de Abaco, dijeron que se necesitaban equipos de buceo para recuperar algunos de los cuerpos sumergidos.

“Anticipamos el descubrimiento de más personas fallecidas, a medida que avanza el proceso de búsqueda y recuperación”, dijo el comisionado de policía de Royal Bahamas.

El administrador de USAID, Mark Green, dijo que partes de Bahamas parecían “casi como si les hubieran arrojado bombas nucleares”.

Marilyn Laing, residente de High Rock en Gran Bahama, dijo que no puede describir cuán catastrófico es el daño.

“No tengo palabras para decir cuán malo”, dijo Laing. “Tal vez una de cada 10 casas está de pie”.

— Rosa Flores y Kevin Conlon de CNN en Lake Worth, Florida; Alla Eshchenko en Nassau, Bahamas; Nicole Chavez y Chandler Thornton en Atlanta; y Priscilla Alvarez en Washington contribuyeron a este informe.