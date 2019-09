Tras una enfermedad relacionada con el vapeo, este adolescente ahora tiene pulmones como de “alguien de 70 años”

(CNN) — El hábito de vapeo de Adam Hergenreder casi lo mata.

A fines del mes pasado, el estudiante y atleta de 18 años en Gurnee, Illinois, fue hospitalizado después de fumar cigarrillos electrónicos durante más de un año y medio. Ahora sus pulmones son similares a los de un adulto de 70 años, le dijeron los médicos.

“Fue aterrador pensar en eso, ese pequeño dispositivo me hizo eso en los pulmones”, dijo Adam, recordando las noticias de sus médicos sobre su salud pulmonar.

Adam se encuentra entre los cientos de usuarios de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos que se han enfermado con misteriosas enfermedades pulmonares relacionadas con el vapeo, muchos de ellos jóvenes. Los investigadores aún no han identificado la causa de las enfermedades.

LEE: Una sexta persona murió de una enfermedad pulmonar relacionada con el vapeo. Esto es lo que necesitas saber

En medio de los llamados a una mayor regulación, la administración Trump ahora planea eliminar los cigarrillos electrónicos con sabor, excepto el sabor del tabaco, del mercado.

“¿Por qué es tan importante? Estamos viendo un aumento absoluto en los niños de secundaria y secundaria que usan estos productos aromatizados”, dijo el miércoles el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Alex Azar, en un comunicado en video. “Menta, mentol, sabor a frutas, sabor a alcohol, chicle”.

La Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que más de una cuarta parte de los estudiantes de secundaria este año informaron haber usado cigarrillos electrónicos y la referencia de la “mayoría abrumadora” consumen sabores populares de frutas y mentol o menta, según datos preliminares de la National Youth Tobacco Survey.

Adam dijo que no está seguro de que sus pulmones volverán al 100%, y le preocupa si alguna vez podrá volver a competir en lucha.

“Antes era un luchador del equipo universitario y es posible que nunca pueda luchar porque es un deporte muy físico y mis pulmones podrían no ser capaces de soportar ese esfuerzo… Es triste”, dijo Adam.

‘Debemos actuar con rapidez’

Hay más de 450 posibles casos de enfermedad pulmonar asociados con el uso de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), que ha calificado el aumento de casos como un “brote”.

Los funcionarios de salud también han confirmado seis muertes, en California, Illinois, Indiana, Minnesota, Oregón y Kansas, en relación con enfermedades pulmonares relacionadas con el vapeo.

Si bien las enfermedades y muertes han ocurrido tanto en jóvenes como en adultos mayores, los expertos han advertido sobre un aumento en el vapeo entre los jóvenes.

“Debemos actuar con rapidez contra los productos de cigarrillos electrónicos con sabor que son especialmente atractivos para los niños”, dijo el comisionado interino de la FDA, el Dr. Ned Sharpless, en el anuncio, y agregó que la FDA tomará medidas adicionales para abordar el consumo juvenil de productos con sabor a tabaco aún en el mercado, si los jóvenes comienzan a usarlos.

“El tremendo progreso que hemos logrado en la reducción del consumo de tabaco entre los jóvenes en EE.UU. está en peligro por esta avalancha de consumo de cigarrillos electrónicos. Nadie quiere ver a los niños volverse adictos a la nicotina, y continuaremos utilizando todo el alcance de nuestra autoridad reguladora reflexiva y minuciosamente para abordar esta creciente crisis de salud pública”.

Encuestas separadas también sugieren que la mayoría de los adolescentes piensan que los cigarrillos electrónicos son seguros.

Adam ciertamente pensó que vapear era seguro cuando comenzó a fumar cigarrillos electrónicos, dijo. Uno de sus sabores favoritos era el de mango.

“Sabía bien”

“Primero comencé a vapear solo para encajar, porque todos los demás lo estaban haciendo”, dijo Adam, y agregó que los sabores le atraían, especialmente el de mango.

“No sabía a cigarrillo”, dijo. “Sabía bien”, y proporcionaba una leve sensación debido a la nicotina.

Comenzó a vapear hace aproximadamente un año y medio, dijo, y él compraba productos de cigarrillos electrónicos, como los de la marca Juul, en la estación de servicio de su vecindario.

“No me pedían identificación”, dijo.

“Se despertaba por la mañana y fumaba con ese Juul y luego tosía”, dijo la madre de Adam, Polly Hergenreder.

“Lo aspiraba varias veces durante el día. Mi hijo estaba consumiendo por una cápsula y media cada dos días, o un día y medio”.

Los expertos dicen que una cápsula de Juul, un cartucho de líquido rico en nicotina que los usuarios conectan a la marca dominante de cigarrillos electrónicos, entrega la misma cantidad de nicotina al cuerpo que un paquete de cigarrillos. “Eso es fumar muchos cigarrillos”, dijo Polly.

Eventualmente, Adam dijo que pasó de vapear líquidos electrónicos de venta libre a vapear THC o tetrahidrocannabinol, que es el principal componente psicoactivo de la marihuana. Adam obtenía el THC de “un amigo” o distribuidor.

Con el tiempo, Adam dijo que desarrolló escalofríos y que no podía controlarlos. Entonces, comenzaron los vómitos.

“Estaba sin parar vomitando todos los días durante tres días”, dijo. “Finalmente fui al pediatra”.

Al principio, los médicos no relacionaron los síntomas de Adam con su vapeo. Le dieron medicamentos contra las náuseas, pero dijo que sus vómitos no se detuvieron. Después de visitar a varios médicos, finalmente vio a alguien que le preguntó si estaba “Juul-ing” y si estaba usando THC.

“Respondí honestamente”, dijo Adam. “Dije que sí”.

El equipo que supervisó la atención de Adam realizó una tomografía computarizada de su estómago y notó algo inusual en la parte inferior de sus pulmones. Los médicos luego tomaron una radiografía de sus pulmones.

“Fue entonces cuando vieron todo el daño”, dijo Adam.

“Si hubiera sabido lo que le estaba haciendo a mi cuerpo, nunca lo habría tocado, pero no lo sabía”, dijo sobre el vapeo. “No fui educado”.

‘Si no hubiéramos internado a Adam… sus pulmones se habrían colapsado’

Adam fue ingresado en el hospital a fines de agosto.

“Si su madre no lo hubiera llevado al hospital en los siguientes dos o tres días, su respiración podría haber empeorado hasta el punto de que podría haber muerto si no hubiera buscado atención médica”, dijo el Dr. Stephen Amesbury, un neumólogo y médico de cuidados críticos en Advocate Condell Medical Center en Illinois, quien fue uno de los médicos que vio a Adam.

“Era una enfermedad pulmonar grave, especialmente para una persona joven. Le faltaba el aliento, respiraba con dificultad”, dijo Amesbury. “Era muy preocupante que tuviera un daño pulmonar significativo y posiblemente algunos cambios residuales después de que se recupere de esto”.

La madre de Adam, Polly, pasó los siguientes seis días en el hospital con su hijo, que estaba conectado a una vía intravenosa y a quien se le suministró oxígeno a través de tubos nasales.

“Los médicos nos dijeron que si no hubiéramos llevado a Adam cuando lo hicimos, sus pulmones se habrían colapsado y habría muerto”, dijo Polly.

Sin embargo, agregó, “siempre debes tratar de encontrar el lado positivo”, y para su familia, eso es usar la experiencia de Adam para educar a otros sobre los riesgos de vapear.

Adam ahora está en casa y “aún me es difícil hacer actividades normales, como subir las escaleras. Todavía me quedo sin aliento”, dijo.

Aunque todavía se está recuperando, incluyendo haciendo tratamientos de respiración, Adam se ha centrado en compartir su historia. A través de su voz, dijo que incluso ha convencido a algunos de sus amigos para que dejen de vapear.

“Estoy mejorando cada día”, dijo. “No quiero ver a nadie en mi situación. No quiero ver a nadie en el hospital por el tiempo que estuve”.

La investigación federal sobre el vínculo entre el vapeo y las enfermedades pulmonares graves está en curso y no ha identificado una causa, pero todos los casos informados han indicado el uso de productos de cigarrillos electrónicos y algunos pacientes han informado que usan cigarrillos electrónicos que contienen productos cannabinoides, como el THC .

También hay investigaciones separadas que se llevan a cabo en estados separados.

Funcionarios de salud de Nueva York dijeron la semana pasada que se encontraron niveles extremadamente altos del acetato químico de vitamina E en casi todos los productos de vaporización que contienen cannabis que se analizaron como parte de la investigación. Al menos un producto de vapeo que contiene este producto químico se ha relacionado con cada persona que se enfermó y envió un producto para su análisis en el estado.

Las pruebas de laboratorio realizadas en el Centro Wadsworth del Departamento de Salud del Estado de Nueva York en Albany mostraron “niveles muy altos” de acetato de vitamina E en las muestras que contienen cannabis, anunció el departamento de salud del estado.

El acetato de vitamina E ahora es “un foco clave” de la investigación del estado sobre las enfermedades, dijo el Departamento de Salud de Nueva York. Algunos de los productos que contienen acetato de vitamina E son vapes con sabor a caramelo.

“Realmente no hay suficiente historial de vapeo para decir lo que va a pasar”

Juul ha mantenido que sus productos están destinados a convertir a los fumadores adultos a lo que describió en el pasado como una alternativa menos dañina. En otras comunicaciones, la compañía dice que no puede hacer afirmaciones de que sus productos son más seguros, de acuerdo con las regulaciones de la FDA.

Los científicos señalan que todavía están aprendiendo sobre los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos sobre la salud. Un estudio publicado en mayo en el Journal of the American College of Cardiology descubrió que los sabores de los cigarrillos electrónicos pueden dañar las células que recubren los vasos sanguíneos y tal vez la salud de su corazón en el futuro.

Otro estudio, publicado en la revista Radiology en agosto, afirma que el vapeo afecta temporalmente la función de los vasos sanguíneos en personas sanas. Usando imágenes de resonancia magnética, descubrió, por ejemplo, cambios en el flujo sanguíneo dentro de la arteria femoral en la pierna después de un solo uso. Los investigadores no pudieron determinar qué sustancia química podría ser responsable de los cambios que observaron.

Según Amesbury, quedan muchas preguntas por responder.

“Estamos muy temprano en las etapas de descubrir qué problemas pueden surgir del vapeo”, dijo. “Estamos encontrando estas enfermedades agudas y graves ahora, pero realmente no hay suficiente historial de vapeo para decir lo que sucederá dentro de 10, 20 o 30 años”.

Michael Nedelman y Arman Azad de CNN contribuyeron a este informe.