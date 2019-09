La Marina de EE.UU. acaba de confirmar que estos videos de ovnis son reales

(CNN) — La Marina de EE.UU. finalmente reconoció las imágenes que supuestamente muestran a ovnis volando por el aire. Y aunque los funcionarios dijeron que no saben cuáles son los objetos, tampoco están dando indicios.

Los objetos vistos en tres clips de imágenes militares desclasificadas son “fenómenos aéreos no identificados”, confirmó a CNN el portavoz de la Marina Joe Gradisher.

Los videos, divulgados entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por To The Stars Academy of Arts & Sciences (Academia de Artes y Ciencias Hacia las Estrellas), parecen mostrar objetos alargados y rápidos capturados por sensores infrarrojos avanzados.

En imágenes de 2004, los sensores se fijan en un objetivo cuando vuela antes de que se acelere fuera del lado izquierdo del marco, demasiado rápido para que los sensores lo reubiquen.

Dos de los videos, ambos de 2015, contienen audio de pilotos de combate estadounidenses que intentan dar sentido a lo que están viendo.

“Es un maldito dron, hermano”, le dice un piloto a su colega en el primer clip.

“¡Dios mío! Todos van contra el viento”.

“¡Mira esa cosa, amigo!”.

Gradisher dijo que la transparencia de la Marina sobre los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) se da en gran medida para alentar a los alumnos a informar sobre “incursiones” que ven en el aeródromo, lo que amenaza la seguridad de los pilotos.

“Esto se trata de incursiones frecuentes en nuestros rangos de entrenamiento por UAP”, dijo. “Esas incursiones presentan un riesgo de seguridad para el vuelo seguro de nuestros aviadores y la seguridad de nuestras operaciones”.

Los videos que fueron publicados capturan solo una fracción de las frecuentes incursiones que ven los campos de entrenamiento de la Marina, dijo.

“Durante muchos años, nuestros aviadores no informaron estas incursiones debido al estigma adjunto a la terminología y las teorías anteriores sobre lo que puede o no estar en esos videos”, dijo.

La única forma de averiguar cuáles son esos UAP, dijo, es alentar a los alumnos a informarlos cuando los vean.