Un estudiante de Nueva York fue apuñalado fatalmente mientras los espectadores tomaban un video de su sufrimiento

(CNN) — Poco después de que terminara la escuela este lunes, estalló una pelea mortal en un centro comercial cerca de Oceanside High School en el condado de Nassau, Nueva York. Un grupo de adolescentes observó cómo Khaseen Morris, un estudiante de 16 años, fue agredido y apuñalado en el pecho. Algunos sacaron sus teléfonos y documentaron la pelea en las redes sociales, pero nadie intervino para ayudarlo.



Morris murió de sus heridas después de ser llevado al hospital, según el detective teniente Stephen Fitzpatrick, del Departamento de Policía del condado de Nassau.

En un comunicado emitido el miércoles, la policía anunció que Tyler Flach, de 18 años, fue acusado de asesinato en segundo grado. Está programado para ser procesado el jueves. La policía no confirmó si Flach tiene un abogado.

En una conferencia de prensa el martes, antes de que se hicieran arrestos, Fitzpatrick dijo que era una pelea “programada” sobre una “niña y la percepción de con quién podría estar saliendo o con quién podría estar pasando el tiempo en este momento”.

“Esa disputa se calentó aquí, donde un grupo de seis a siete hombres acusó a la víctima y a un par de sus amigos, y durante ese combate cuerpo a cuerpo, lo apuñaló”, dijo Fitzpatrick, de pie frente al centro comercial donde tuvo lugar la pelea. .

Estimó que había entre 50 y 70 niños allí en ese momento y dijo que varios de ellos habían presentado información.

Fitzpatrick dijo que no sabía qué hacer con la cantidad de espectadores que no ayudaron a Morris. “Los niños se quedaron parados ahí y no ayudaron a Khaseen. Prefirieron grabar este evento. Grabaron su muerte en lugar de ayudarlo”, dijo.

En una entrevista con WPIX, afiliada de CNN, la hermana de Khaseen, Keyanna, dijo que los agresores “me quitaron a mi hermano y a mi familia”. CNN se ha comunicado con miembros de la familia Morris para obtener comentarios.

La superintendente del Distrito Escolar de Oceanside, Phyllis Harrington, dijo en un video publicado el jueves que el distrito está haciendo “todo lo necesario” para proteger a los estudiantes y al personal.

También pidió que los padres hablen con sus hijos sobre el uso de las redes sociales, advirtiendo a los usuarios que no “participen en difundir rumores”. CNN se ha comunicado con el distrito escolar para obtener comentarios.

La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, dijo en un comunicado que se asignarían más policías para patrullar la escuela secundaria Oceanside y las escuelas vecinas. “Quiero suplicar a todos nuestros residentes, no solo a nuestros jóvenes: si ve a alguien en grave peligro, use su teléfono para obtener ayuda, no para conseguir likes”, dijo.