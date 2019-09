Llegó la fecha para la irrupción en el Área 51 y las marcas lo están aprovechando

(CNN) — La fecha de la supuesta irrupción en el Área 51 finalmente llegó después de meses de publicidad. Dejando de lado todas las exageraciones, una cosa es segura: será una decepción para cualquiera que espere una prueba definitiva de la existencia de extraterrestres.

Aunque aquellos que asistan este viernes 20 de septiembre puede que no obtengan las respuestas que buscan (2,1 millones de personas han confirmado su asistencia), las marcas que han capitalizado este fenómeno de Internet recibirán una gran exposición al promocionar un evento que comenzó como una broma.

Matty Roberts comenzó el grupo de Facebook “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” en junio como una broma. Se volvió viral y generó varios memes. Desde entonces, se ha convertido en un fenómeno masivo que podría atraer a miles de personas a Nevada este fin de semana.

Para algunas marcas, esta fue la oportunidad de marketing perfecta.

Una mirada a la cuenta de Twitter de Bud Light muestra cuán dedicada está la marca con su historial saturado de publicaciones temáticas del Área 51. Bud Light se lanzó primero al ring cuando pidió a sus seguidores en Twitter que retuitearan su publicación sobre el lanzamiento de latas alienígenas de Bud Light de edición limitada. Ese tuit actualmente tiene más de 62.000 me gusta y 40.000 retuits (establecieron una meta de 51.000 retuits), pero las latas fueron lanzadas de todos modos en Nevada, Arizona y California el 13 de septiembre.

Pero eso no es todo. Bud Light tiene una tienda en línea donde puedes comprar camisas, sombreros, una bandera e incluso calcetines. El artículo más caro de la tienda es una chaqueta de 100 dólares que está agotada.

Bud Light es el anfitrión del festival de música Area 51 Celebration en el Centro de Eventos del Centro de Las Vegas esta noche. Más de 6.400 personas han confirmado su asistencia o han mostrado interés en asistir.

Arby’s se unió a Bud Light en Nevada. La cadena de comida rápida envió un camión con sus productos en un recorrido a través del país hasta el campamento base Storm Area 51 en Hiko, Nevada, para alimentar a los asistentes con un menú de edición especial creado para este fin de semana. Desde el batido galaxia hasta el sándwich con señales sobre el centeno, Arby’s se ha concentrado en el Área 51.

Otras marcas como Kool Aid se han unido regalando botes de su mezcla de bebidas de edición limitada “UFO-Yeah” . Pero ninguno ha atraído tanta atención como Bud Light y Arby’s.

Toda esta locura del Área 51 puede ser una broma, pero indica que la marca correcta con la estrategia correcta puede aprovechar casi cualquier situación.

Sin embargo, si los participantes asaltan la secreta base militar, las marcas que respaldaron este absurdo evento podrían enfrentar una reacción violenta.