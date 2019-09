Sectores opositores en Venezuela anuncian liberación de más dirigentes políticos detenidos

(CNN Español) — Unos 60 dirigentes políticos detenidos en Venezuela podrían ser liberados en los próximos días, anunció este lunes el diputado Timoteo Zambrano, elegido por la Mesa de la Unidad Democrática, quien representa a algunos sectores opositores en la mesa de diálogo acordada con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Esperamos que en los próximos días se haga todo lo que tenga que hacerse con la comisión de la verdad para que podamos trabajar de manera acelerada, cumpliendo con trámites importantes para que empiece a haber liberaciones” detalló Zambrano, tras sostener una reunión con el representante del gobierno, Jorge Rodríguez.

La liberación de dirigentes políticos es parte de los puntos del “Acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional” firmado el 16 de septiembre.

Rodríguez explicó que para alcanzar los puntos acordados se instalarán ocho mesas de trabajo que deberán rendir informes públicos 20 días después de ser conformadas.

Las mesas son:

-Para la revisión del poder electoral, garantías electorales y una representación proporcional dentro del Consejo Nacional Electoral

-Para el estudio de casos de personas privadas de libertad

-Para la defensa de la soberanía territorial

-Para la elaboración de soluciones económicas ante sanciones internacionales

-Para el equilibrio institucional y derechos políticos

-Para garantizar derechos sociales como servicios públicos, salud, educación, agua, electricidad y migración

-Para integrar a otros partidos políticos que desean participar en el diálogo

-Para incorporar a otros sectores de oposición como movimiento estudiantiles y juveniles, indígenas y de diversidad sexual

Tras el fracaso del diálogo entre representantes del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países, Juan Guaidó, Rodríguez aseguró que el gobierno “ha mantenido una posición inquebrantable para consolidar la paz”.

“Hay demasiadas divisiones en el seno de la derecha venezolana y ha sido un factor para llegar a un acuerdo”, dijo Rodríguez, y agregó que “ojalá puedan resolver a puertas cerradas sus problemas y separarse de Trump, les ha afectado poder alcanzar un acuerdo”.

Zambrano dijo que no se ha comunicado con Guaidó a la vez que aseguró que esta facción de la oposición también está buscando una salida pacífica y electoral a la crisis que atraviesa Venezuela.

“Me parece un debate que no sirve para nada porque la oposición somos todos los que no estamos en el gobierno. Hemos dicho que no hay una hegemonía, no la tiene absolutamente nadie. Las minorías no son malas”, dijo Zambrano.