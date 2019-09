Trump dice que publicará la transcripción de su llamada con el presidente de Ucrania

(CNN) — El presidente Donald Trump dijo el martes que publicará la “transcripción no editada” de su llamada telefónica con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, una llamada que ha sido analizada a raíz de un reporte de la denuncia de un informante que indica que Trump presionó a Zelensky para que investigara al hijo del exvicepresidente Joe Biden, Hunter, según una persona familiarizada con la situación.

No hay evidencia de irregularidades por parte de Joe o Hunter Biden.

“Actualmente estoy en las Naciones Unidas representando a nuestro país, pero he autorizado la publicación mañana de la transcripción completa, completamente desclasificada y sin editar de mi conversación telefónica con el presidente Zelensky de Ucrania”, tuiteó Trump mientras asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

LEE: Se espera que Nancy Pelosi anuncie una investigación formal de juicio político

La promesa de Trump se produce en medio de crecientes llamados a juicio político. Se espera que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anuncie una investigación formal de juicio político más tarde el martes. Ella está convocando a su bancada en la tarde para discutir los próximos pasos. Se espera que Pelosi haga una declaración formal a las 5 p.m. ET.

Trump admitió el martes que retrasó la ayuda a Ucrania antes de una llamada a Zelensky, cuando presionó al líder para que investigara a su posible rival Joe Biden y el trabajo de su hijo en Ucrania, dando la excusa de que estaba esperando que las naciones europeas contribuyeran con su parte justa de ayuda y afirmando que “nunca hubo quid pro quo”.

Durante una conferencia de prensa el martes por la tarde, Joe Biden pidió a la administración Trump que “brinde al Congreso todos los hechos que necesita”, incluida una copia de la denuncia. Dijo que la llamada de Zelensky era “un abuso de poder”.

“Si el presidente no cumple con tales solicitudes al Congreso, continúa obstruyéndolo y no cumple con la ley, en mi opinión, Donald Trump no le dejará al Congreso más remedio que iniciar un juicio político”, agregó Biden.

El presidente tiene previsto reunirse con Zelensky en la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles.

Trump se mantuvo desafiante el martes, diciendo que no ha hecho nada malo y que no se arrepiente de su comportamiento cuando se trata de Ucrania y que busca una investigación sobre los negocios del hijo de Biden.

Trump ha calificado previamente las críticas al llamado “Caza de Brujas de Ucrania” y calificó al informante de “partidista”.

El lunes, The Washington Post informó por primera vez que el presidente había ordenado a su jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney, congelar casi US$ 400 millones de ayuda militar y de seguridad de Estados Unidos a Ucrania en los días previos a hablar con Zelensky.

Cuando se aprobó una fecha límite para divulgar la denuncia del informante al Congreso y el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, no envió el informe, el inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, notificó al presidente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, sobre una “preocupación urgente “que el director de Inteligencia Nacional ha anulado.

Tres comisiones de la Cámara iniciaron investigaciones posteriores sobre el tema.

Kevin Liptak de CNN contribuyó a este informe.