Alcoholismo, Dios, vida y muerte: seis frases sobre la vida de José José

(CNN Español) — El cantante mexicano José José, que falleció el 28 de septiembre, es recordado por ser una de las voces más importantes de la música romántica en español de las décadas de los 70 y 80.

Las batallas que dio durante su vida no fueron fáciles, según reconoció en varias entrevistas a lo largo de su vida, incluso en sus mismas canciones, que le valieron el título de ‘El príncipe de la canción’.

José José nació en Ciudad de México en 1947 y estaba destinado a ingresar a la industria de la música. Creció rodeado de música, ya que su padre era tenor de la Ópera Nacional de México y su madre era pianista profesional.

Comenzó su carrera cantando jazz y bossa nova, pero saltó a la fama en 1970 cuando cantó “El Triste” en el Festival de la Canción Latina. No ganó el prestigioso concurso de canto, pero su actuación fue tan memorable que los fanáticos de América Latina lo consideraron el verdadero ganador.

Aquí hacemos un recorrido por algunas de estas frases que marcaron su vida

1. “Me convertí en un enfermo de alcoholismo”

En 1993, el cantante mexicano dio una sentida entrevista en la que reconoció sus problemas con el alcoholismo. Por esa época se hablaba de la muerte del intérprete pues no se tuvo noticias de él durante varios meses. En entrevista con el periodista mexicano Ricardo Rocha, el cantante dijo que había estado internado en una clínica especializada de recuperación del alcoholismo en Estados Unidos por 32 días.

“Me convertí en un enfermo de alcoholismo”, dijo José José en esa entrevista. “Durante muchos años he padecido esta enfermedad y he luchado diariamente contra ella… No siempre la manejo. Me ha ocasionado dolores muy grandes”.

“La he padecido, insisto, durante muchos años, y he logrado batallas, de verdad, fuera de serie contra ella”, dijo el intérprete a Ricardo Rocha en 1993.

2. “Decidí terminar con mi existencia”

En esta misma entrevista con Ricardo Rocha, de 1993, al hablar sobre sus problemas de alcoholismo, José José dijo que por sus problemas emocionales había decidido “acabar” con su existencia, pero que Dios lo detuvo porque aún no era su momento.

“Yo tuve tantos problemas emocionales que decidí una vez más terminar con mi existencia”, dijo el cantante mexicano. José José dijo que esta enfermedad le ocasionó problemas muy grandes por no saber manejar sus emociones.

“Mi batalla seguirá, mi lucha, contra esta enfermedad, que en esta oportunidad me ganó una batalla, no la guerra”, agregó.

3. “Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida”

En marzo de 2017, el intérprete de “La Nave del Olvido,” “40 y 20,” “Gavilán o Paloma” and “El Triste,” habló abiertamente sobre su salud en un mensaje a sus fanáticos en redes sociales, y confirmó que le fue detectado un tumor en el páncreas, pero dijo estar “listo para enfrentar esta nueva aventura”.

4. “Nunca sentí ni miedo ni nada”

En 2017, José José dijo que aunque le fue encontrado un tumor en el páncreas, algo que nunca esperó tener, nunca tuvo miedo por su vida.

“Nunca sentí ni miedo ni nada. Yo tengo una alegría de vivir, yo soy sobreviviente de varias veces que he estado a punto de morir y estoy aquí feliz de la vida de poder seguir trabajando”, le dijo en 2017 a le dijo a la periodista de la cadena Telemundo, María Celeste Arrarás, en su programa Al Rojo Vivo.

Allí dijo también que cree que el alcoholismo que padeció en su vida fue “un coadyuvante a la diabetes tipo 2” que padecía desde hace varios años.

5. No estoy secuestrado

José José sufrió la enfermedad de Lyme, parálisis facial y otras enfermedades que lo llevaron a perder la voz.

En octubre de 2018, el artista compartió un audio en su cuenta oficial de Twitter en el que asegura que está en su casa recibiendo cuidados de su esposa Sarita y su hija.

“He oído versiones de que Sarita (su hija menor) me tiene secuestrado. Eso no es cierto. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital”, dijo José José en un audio publicado en redes sociales, luego de salir del hospital.

El artista dijo en ese entonces que había “ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor”.

6. “Dios es superbueno”

Durante toda su vida, el artista se declaró creyente y seguidor de Dios.

En octubre de 2017, en entrevista con Telemundo, hablando sobre su salud, el cantante dijo que “no todo es malo” y dio un parte de salud positivo.

“Dios es superbueno, más bueno de lo que nosotros suponemos. Siempre pendiente de todo lo que necesitamos”, dijo el artista en una entrevista con Ivette Machin de Telemundo.

Su creencia en Dios era evidente en las entrevistas y en sus redes sociales.

En noviembre de ese año, el artista dijo que “de repente cuando todo empieza cambiar gracias al poder de la oración… todo empieza a cambiar, todo empieza a salir a flote otra vez”. El artista siempre dijo que su público es su “gran familia” y que durante sus momentos más duros le dio las gracias por el apoyo que durante años recibió.

“A toda mi gran familia el publico: Gracias por sus oraciones, gracias por estar pendientes de mí, ya voy saliendo de esta prueba tan fuerte gracias a Dios y a ustedes. Los quiero mucho”, escribió en un tuit en julio de 2017 a propósito de su estado de salud.