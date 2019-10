Lotería de visas 2021: estos son los errores (y algunos fraudes) más comunes a la hora de participar

(CNN en Español) — Este 2 de octubre podrás entrar al sitio dvlottery.state.gov entre el mediodía hora del este y el mediodía hora del este del martes 5 de noviembre de 2019 para participar en la lotería de visas de 2021. Aquí puedes ver los requisitos que debes cumplir para participar, los países que pueden participar y los que no y las probabilidades de ganar en la lotería de visas según tu país de origen.

Pero antes de empezar a llenar tu solicitud, te recomendamos que leas estos consejos para no cometer los errores más comunes a la hora de participar en la lotería de visas 2021:

— No hagas la solicitud si no tienes el nivel educativo mínimo para hacerlo: debes haber cursado al menos “educación secundaria o su equivalente, definida como la finalización exitosa de 12 años”, o contar con dos años de “experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiere al menos dos años de entrenamiento o experiencia”. Revisa aquí los requisitos principales.

— No hagas el proceso más de una vez, el sistema es muy sofisticado y te descalificará si detecta que hiciste más de una solicitud.

— Revisa una y otra vez que escribiste bien tus nombres, apellidos y datos personales.

— No le pagues a nadie que te prometa resultados milagrosos en la lotería. No necesitas de nadie para participar en el proceso, el resultado es completamente aleatorio.

— Cuando entres a llenar la forma, hazlo de manera inmediata, no se te permite guardar la información para seguir luego. Tienes sólo 60 minutos para llenar la información.

— Inscribe a toda tu familia inmediata, cónyuge e hijos menores de 21 años, así no vivan contigo o no planeen viajar contigo a Estados Unidos.

— Si eres soltero y pasas a la etapa de entrevista, no convenzas a nadie de casarse contigo para darle la visa. Los dos pueden ser vetados de por vida para entrar a Estados Unidos.

— No envíes fotos de más de seis meses de antigüedad.

Ten en cuenta qué significa ser nativo de un lugar: es el lugar donde naciste, y no necesariamente en el que vives hoy en día. También puede ser el país donde nació tu esposa o cualquiera de los países en que nacieron tus papás, así tú no hayas nacido en esos países y ellos hayan sido residentes de esos países. Ejemplo: Pedro (personaje ficticio) nació en Colombia, pero sus papás nacieron en Argentina y no residían de manera legal en Colombia. Así, Pedro podría participar por cuenta de la nacionalidad argentina de sus papás.

Si al terminar de llenar todo y oprimir el botón de enviar (“submit”) el sistema no te entregó un número de solicitud, el sistema no guardó tu solicitud y debes hacerlo de nuevo.

Aquí puedes revisar las preguntas más frecuentes que tienen las personas que participan a la lotería de visas.