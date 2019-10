Rip Taylor, actor y comediante, fallece a los 84 años

Rip Taylor, famoso actor y comediante, murió el domingo 6 de octubre a los 84 años.

(CNN) — Rip Taylor, famoso actor y comediante, murió el domingo. Tenía 84 años.

Taylor fue hospitalizado en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles en la unidad de cuidados intensivos después de sufrir una convulsión la semana pasada, dijo su publicista Harlan Boll.

Nació como Charles Elmer Taylor en Washington, dijo Boll. Taylor sirvió en la Guerra de Corea y fue entonces cuando comenzó a dedicarse al entretenimiento, según Boll.

Lo que distinguía a Taylor eran los disfraces y accesorios extravagantes, su bigote y sus lanzamientos de confeti durante la década de 1970, según IMDb. Fue un invitado frecuente en programas de juegos de esa época, incluido el “Gong Show”.

Taylor actuó en Broadway, en cine y en televisión y era conocido por su personalidad exagerada.

“Estuvo a la altura de su reputación”, dijo Boll a CNN en una entrevista. “Fue llamado el ‘Príncipe de Pandemonium'”.

“Descanse en paz Sr. Taylor. Te amé, crecí mirándote. Gracias por todas las risas que me trajiste”, publicó el comediante David Alan Grier en Twitter.

La voz de Taylor se escuchó en películas animadas, incluyendo “DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp”, “Tom and Jerry: The Movie” y “Scooby-Doo and the Monster of Mexico”, según IMDb.

Taylor fue nominado para un Premio Emmy por la voz del tío Fester en la serie de dibujos animados de televisión “The Addams Family”, según IMDb.

“La mayor alegría que tuvo en la vida fue el resultado de hacer reír a los demás. No tuvo una infancia fácil”, dijo Boll. “Abusado y acosado, dijo que descubrió temprano que no te golpeaban si se estaban riendo”.

A Taylor le sobrevive su compañero de toda la vida, Robert Fortney, según Boll.

Darran Simon de CNN contribuyó a este informe.