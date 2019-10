11 detalles jugosos del nuevo libro de memorias de Elton John

(CNN) — Si viste “Rocketman”, sabrás que Elton John superó la timidez y un serio problema con las drogas para convertirse en una de las estrellas pop más grandes del mundo.

Pero no sabes ni la mitad.

Sir Elton tiene un nuevo y honesto libro de memorias, “Me” (Yo), que está lleno de historias esclarecedoras y divertidas sobre su medio siglo en el mundo del espectáculo.

Aquí hay 11 de los detalles más jugosos.

Derribó el dirigible de Rod Stewart

A los dos rockeros británicos, amigos desde finales de la década de 1960, les gusta bromear entre ellos. Stewart llama a Elton “Sharon”, mientras que Elton lo llama “Phyllis”.

Cuando John comenzó a perder su cabello en los años 70, Stewart le envió un secador de pelo con forma de casco como una broma.

Pero Elton se vengó. A principios de los años 80, Stewart estaba tocando en un concierto en Londres que se anunciaba con un dirigible volando sobre el lugar con su rostro en él. Elton contrató a alguien para derribarlo.

Una hora más tarde sonó el teléfono: era Stewart y estaba enloquecido.

“¿A dónde se ha ido mi maldito globo?”, gritó, según el libro de John. “Fuiste tú, ¿no? ¡Vaca!”.

Brian Wilson logró fastidiarlo al cantar ‘Your Song’ una y otra vez

En la primera gira de Elton por Estados Unidos en 1970, Wilson lo invitó a él y a su séquito a su mansión de Bel Air, donde el solitario Beach Boy los saludó en la puerta cantando el coro del primer éxito de John: “I hope you don’t mind, “I hope you don’t mind, that I put down in words …”

Wilson siguió cantando una y otra vez mientras le mostraba la casa al grupo.

“Para entonces”, escribió John, “la novedad de escuchar el coro de ‘Your Song’ cantado por uno de los verdaderos genios de la historia del pop comenzaba a desvanecerse un poco”.

En cierto punto, Wilson incluso despertó a sus desconcertadas hijas y les cantó la canción.

Su madre insistió en ver ‘Garganta Profunda’ en su avión

Elton luego viajó por Estados Unidos en el “Starship”, un avión Boeing de pasajeros acondicionado que alguna vez fue utilizado por Led Zeppelin. El avión estaba pintado de rojo, blanco y azul y tenía una barra de bar, sofás y un televisor.

Durante una de las giras llevó a su madre de mediana edad, quien pidió ver “Garganta Profunda”, la película pornográfica de Linda Lovelace que era una sensación en ese momento. No estaba muy segura de qué se trataba, pero “todo el mundo está hablando de eso, ¿no?”, dijo ella.

Elton y sus compañeros de banda se retorcían de nervios mientras su madre vociferaba con horror mientras Lovelace hacía lo suyo: “Oh, Dios mío, ¿qué está pasando ahora? ¡Oh! ¡No puedo mirar! ¿Cómo está haciendo eso?”.

Él y John Lennon se escondieron de Andy Warhol durante un atracón de cocaína

Elton y el exBeatle estaban en su suite en un hotel en Nueva York, “abriéndose paso con determinación a través de una pila de coca”, cuando llamaron a la puerta.

Elton se asomó por la mirilla de la puerta. Era Warhol, el famoso artista pop, quien llevaba una cámara Polaroid.

“De ninguna manera. No abras”, dijo Lennon. “¿Quieres que venga a tomar fotos cuando tienes coca colgando de tu nariz?”.

Ignoraron los repetidos golpes y Warhol finalmente se fue.

No le gusta tanto el sexo y cree que es por eso que no tiene sida

Como joven estrella de rock, John tuvo muchas oportunidades para tener relaciones casuales. Pero dice que siempre le gustaba más ver a los demás tener relaciones sexuales que hacerlo él mismo.

“Yo era un observador, un voyeur”, escribe.

“No estar tan interesado en tener relaciones sexuales es la razón por la que nunca contraje el VIH. De haberlo estado, seguramente estaría muerto”.

Una vez le lanzó naranjas a Bob Dylan

Elton y sus compañeros músicos solían organizar grandes fiestas. Después de una cena, todos jugaron un juego en el que se representan palabras mediante gestos.

Aparentemente, Paul Simon y Art Garfunkel no eran muy buenos en eso, pero no tan malos como Bob Dylan, quien, según Elton, no pudo entender totalmente lo de “¿cuántas palabras?”.

Borracho, Elton comenzó a arrojarle naranjas, luego se avergonzó cuando su representante, divertido, lo llamó al día siguiente para contarle lo que había hecho.

Finalmente conoció a su ídolo, Elvis, meses antes de la muerte de este

Era junio de 1976 y Presley estaba actuando en un estadio en los suburbios de Maryland. Elton llevó a su madre detrás del escenario antes del espectáculo, emocionado de conocer al ícono musical que lo había inspirado.

El encuentro fue desalentador.

“Cuando pasé (su séquito) para estrecharle la mano, se me rompió el corazón. Había algo desesperado, visiblemente mal con él. Tenía sobrepeso, estaba gris y sudaba.

“Se movía como alguien saliendo de una anestesia general, raro y lento. Gotas de tinte de cabello color negro caían por su frente. Se había ido por completo, apenas era coherente”.

Cuando se marcharon, la madre de Elton dijo: “Estará muerto el año que viene”. Tenía razón.

Su pérdida de cabello fue un problema durante años

A mediados de los años 70, Elton se estaba quedando calvo. Un mal trabajo de tinte en Nueva York hizo que se le cayera lo que quedaba de cabello. Un desastroso trasplante de pelo empeoró las cosas.

Para ocultar la caída, John usó sombreros en público casi todos los días durante una década.

A finales de los años 80 se puso extensiones, pero se veía tan horrible que un crítico escribió “Parecía que tenía una ardilla muerta en la cabeza”.

Finalmente, se rindió y se puso una peluca.

“Es lo más extraño”, escribe. “La gente estuvo absolutamente obsesionada con mi cabello, o la falta de él, durante años. Luego comencé a usar una peluca y prácticamente nadie lo ha mencionado desde entonces”.

Actuó con un disfraz de Pato Donald ante 500.000 personas

En 1980, Elton tocó en un concierto en el Central Park de Nueva York para medio millón de personas, la mayor audiencia de su carrera.

Para el bis, su equipo le preparó un disfraz de pato Donald, pero no pudieron ensayar antes con él.

Al volver al escenario, Elton pronto se dio cuenta de dos problemas: los enormes pies de pato del disfraz hacían casi imposible caminar y “tenía un enorme trasero acolchado” que hacía que sentarse fuera muy difícil.

Todo fue tan ridículo que cuando empezó “Your Song” – en cuclillas al piano – provocó risas.

“Una vez más”, escribe, “la tierna balada de floreciente amor de Bernie (Taupin) fue diezmada por mi elección de vestimenta en el escenario”.

Richard Gere y Sylvester Stallone casi pelean por la princesa Diana y él fue testigo

A principio de la década de 1990, Elton organizó una fiesta en Londres para el ejecutivo de Disney Jeffrey Katzenberg. Entre los invitados se encontraban la princesa Diana, entonces separada del príncipe Carlos, y Gere y Stallone, quienes estaban de visita en Inglaterra.

Diana y Gere se llevaban tan bien que pasaron gran parte de la noche sentados en el suelo junto a la chimenea, “absortos en una conversación”.

Esto aparentemente no le pareció bien a Stallone, y los dos actores pronto se enfrentaron en un pasillo. Solo una apresurada intervención de David Furnish, el compañero de John, evitó una posible pelea a golpes.

“Si Diana me dejaba boquiabierto a mí, eso no era nada comparado con el impacto que podía tener en los hombres heterosexuales”, escribe John. “Parecían perder completamente la cabeza en su presencia”.

Es padrino de Eminem en AA

Después de años de abuso de drogas, Elton ha estado limpio durante décadas. También se ha convertido en un mentor para el rapero Eminem, quien luchó contra una adicción a los medicamentos de receta.

Los dos tienen una amistad inusual.

“Cada vez que llamo para ver cómo está, él siempre me saluda de la misma manera: ‘Hola, tú (improperio)’, lo que supongo es muy Eminem”.