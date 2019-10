¿Qué significa ser asexual? La asexualidad no es celibato o abstinencia. Esto es lo que es, y no es

(CNN) — Ser asexual en una cultura donde el sexo impregna casi todo puede ser un desafío.

Muchas personas tienen dificultades para entender cómo alguien no podría estar interesado en el sexo. ¿Están reprimidos? ¿Tienen miedo a la intimidad? ¿Acaso no han conocido a la persona adecuada todavía?



Pero como cualquier persona asexual te diría, no es nada de lo anterior.

Esto es lo que es la asexualidad y lo que no es, según los recursos de Aces and Aros, The Asexual Visibility & Education Network y The Trevor Project.

La asexualidad es una orientación sexual

Para la mayoría de los adolescentes y adultos, sentirse sexualmente atraído por otra persona, ya sea alguien del mismo sexo, sexo opuesto o fuera del binario de género, es una realidad.

MIRA: La asexualidad, la “otra” orientación que pocos entienden

Pero no todos se relacionan con ese sentimiento. Ahí es donde entra la asexualidad.

La asexualidad es una orientación sexual en la cual una persona experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otra persona y/o ningún deseo de contacto sexual, según Aces & Aros.

Hay algunas personas que pueden experimentar atracción sexual bajo ciertas circunstancias, pero sienten que sus experiencias se alinean más con la asexualidad que con otras orientaciones. Las personas que se ajustan a ese paraguas se llaman “ases” para abreviar, y pueden identificarse como asexuales, gris-asexuales o semisexuales.

Alguien que es gris-asexual, o grisexual, experimenta atracción sexual raramente o solo en circunstancias específicas o puede experimentar atracción sexual sin el deseo sexual que lo acompaña. Los grasexuales también se refieren a personas que fluctúan entre períodos de experimentar y no experimentar atracción sexual.

Alguien que es demisexual solo experimenta atracción sexual si hay un fuerte vínculo emocional.

No es celibato o abstinencia

Como la asexualidad es una orientación sexual, no es una elección.

Eso hace que las personas asexuales sean diferentes de las que eligen no tener relaciones sexuales por razones religiosas o para evitar el embarazo. No significa que los ases tengan problemas de intimidad.

MIRA: Dice que se volvió adicto al porno a los 12 años. Quiere que los padres sepan esto

Muchas personas en el espectro de la asexualidad se sienten románticamente atraídas por los demás y pueden desear una relación emocional profunda. Es posible que quieran enamorarse y abrazarse o tomarse de las manos, o pueden querer una relación platónica que vaya más allá de la amistad tradicional.

En otras palabras, para muchos ases, Netflix y relajarse realmente significa Netflix y relajarse.

No significa que algo esté mal

A los ases se les dice a menudo que todavía no han encontrado a la persona adecuada.

Algunos profesionales de la salud mental y médica aún pueden malinterpretar la identidad asexual. Como resultado, a las personas asexuales se les puede decir que su falta de deseo sexual se debe a una enfermedad mental o discapacidad.

“La idea de que la asexualidad es el resultado de que algo está mal o de alguna manera algo se ha roto es incorrecta”, dijo a CNN Brian Langevin, director ejecutivo de Ace Week.

Debido a que muchas personas asexuales son transgénero o no binarias, algunos profesionales pueden atribuir su falta de atracción sexual a la terapia hormonal, medicamentos u otras causas. Si bien esas cosas pueden influir en el deseo sexual, dice Langevin, no hace que la identidad asexual de esa persona sea menos válida.

MIRA: Las cinco sustancias más adictivas del mundo

“Independientemente de cualquier razón específica por la que alguien pueda identificarse como asexual, su identidad es válida”, dijo Langevin. “Probablemente dedicaron mucho tiempo y pensaron en esa decisión, por lo que es mejor tomarlo al pie de la letra y reconocer que entienden su identidad mejor que tú”.

Algunos ases aún pueden tener relaciones sexuales

La asexualidad se define típicamente como la falta de atracción sexual hacia otra persona. Pero la atracción sexual es diferente al deseo sexual, la respuesta fisiológica del cuerpo al estímulo sexual.

Muchos ases todavía experimentan una libido, simplemente no está dirigida a una persona específica. Algunos ases pueden masturbarse u optar por participar en actividades sexuales en ciertos casos, pero en su mayor parte, los ases no desean tener relaciones sexuales.

Los ases a menudo tienen otras identidades

Es difícil decir cuántas personas se identifican como asexuales, pero la cifra más ampliamente citada es que las personas asexuales representan aproximadamente el 1% de la población, según la Red de Educación y Visibilidad Asexual.

MIRA: La actriz Bella Thorne se considera pansexual

Los ases a menudo se identifican como LGBTQ +, dice Aces & Aros, posiblemente porque ven la asexualidad como una identidad LGBTQ + o porque tienen otra identidad que cae bajo el paraguas LGBTQ +. Más de una de cada 10 personas en la comunidad as son transgénero, y 3 de cada 10 son no binarias, según datos de encuestas comunitarias.

Las comunidades de Ace están compuestas principalmente por mujeres, y los encuestados son desproporcionadamente blancos y no hispanos. Aces & Aros señala que esto es probable porque las personas de color pueden ser menos propensas a participar en comunidades y encuestas asexuales y tener acceso a recursos en línea sobre asexualidad.

Muchos ases están discapacitados o tienen una enfermedad mental, según los datos de la encuesta comunitaria.

Todavía hay un largo camino por recorrer

La asexualidad ha avanzado mucho en la conciencia dominante en los últimos años.

En 2014, “Game of Thrones” confirmó que el personaje Lord Varys era asexual, según Vox. El programa de Netflix “BoJack Horseman” comenzó a explorar la identidad asexual del personaje Todd Chavez en 2016. Un año después, el drama de Freeform Shadowhunters describió la asexualidad a través de su personaje Raphael Santiago.

Pero la mayoría de las personas no están familiarizadas con la asexualidad, y algunas podrían ni siquiera darse cuenta de que asexual es un término que pueden usar para describirse a sí mismas.

MIRA: ¿Qué significa ser pansexual?

Una de las señales más comunes que podrían indicar que alguien es asexual, dice Langevin, es no poder relacionarse con sus compañeros cuando se habla de a quién encuentran “atractivo”. Otro es pensar que las representaciones del sexo en películas o televisión son desagradables.

Sin embargo, en última instancia, depende de esa persona decidir si la etiqueta asexual tiene sentido para ellos. Langevin dice que una buena manera de explorar esta identidad es a través de recursos en línea sobre asexualidad y hablando con otros que se identifican como asexuales.

Específicamente, recomiendan la Red Asexual de Visibilidad y Educación, que contiene un gran archivo de información, así como foros para hablar con otros y leer sobre sus experiencias. Aces & Aros también tiene una lista de grupos comunitarios que tienen reuniones en ciudades de todo EE.UU..