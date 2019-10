5 Cosas 25 de octubre: el impresionante aumento de venezolanos en Colombia, multimillonario de la noche a la mañana y otros

Ofrecen US$ 20.000 de premio si logras atravesar la casa del terror más temida del mundo. También te contamos la increíble historia de Eric Tse, un joven de 24 años que se hizo multimillonario de la noche a la mañana (y va a fiestas con Rihanna y Bella Hadid). Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Evo Morales, virtual ganador en medio de denuncias de fraude

La aritmética oficial indica que en Bolivia no habrá segunda vuelta en las elecciones generales. Según el cómputo provisional del Órgano Electoral Plurinacional, Evo Morales —quien el jueves afirmó su victoria— supera en más de 10% al opositor Carlos Mesa y por tanto tendría una victoria en primera vuelta. Pero el órgano electoral aún no ha proclamado ganador alguno. En entrevista con Fernando del Rincón en Conclusiones, el candidato presidencial opositor Carlos Mesa dijo que “el fraude se está consumando y está ratificado”. El expresidente señala que “este resultado rompe toda legitimidad de un eventual gobierno de Evo Morales; sería un presidente ilegítimo”. En tanto, el canciller Diego Pary dijo a CNN que “no hay fraude gigantesco, hay una derrota gigantesca de Carlos Mesa que él no quiere aceptar”.

2

Chile, bajo presión

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que enviará una misión de verificación para “examinar las denuncias” de violaciones de derechos humanos en ese país. Bachelet, que fue presidenta de Chile en los períodos 2006-2010 y 2014-2018, exhortó al gobierno de Sebastián Piñera para que trabaje “con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios”. Además, pidió a los manifestantes a que protesten pacíficamente.

3

El impresionante aumento de venezolanos en Colombia

1.488.373. Es la cifra de venezolanos que viven en Colombia, país que por ser vecino es por el que más venezolanos pasan y se quedan desde que se inició la crisis migratoria en 2014, según el más reciente informe de Migración Colombia. En ese entonces había 23.573 venezolanos en Colombia. Así ha sido la evolución de la crisis migratoria venezolana en Colombia, según cifras de Migración. Los gráficos son impresionantes.

4

¿Por qué proliferan las protestas?

En varias partes del mundo, desde el Líbano a Iraq, y desde Chile a Haití o Hong Kong, miles de personas han salido a protestar a las calles con la intención de demostrarle a sus líderes que ya no aguantan más.. Incluso, como en Líbano y Chile, los gobiernos reversan sus propuestas, pero las manifestaciones siguen porque, a pesar de que estos dos países no tienen nada en común, hay algo muy fuerte que comparten: la desigualdad.

5

Las grasas aumentarían en 75% el riesgo de alzhéimer

Más de 1.600 hombres y mujeres japoneses sin demencia fueron seguidos durante un período de 10 años. Se realizó un análisis de sangre para los niveles de grasas trans al comienzo del estudio y se analizaron sus dietas. Luego, los investigadores ajustaron otros factores que podrían afectar el riesgo de demencia, como alta presión arterial, diabetes y tabaquismo. Descubrieron que las personas con los dos niveles más altos de grasas trans tenían un 52% y un 74% más de probabilidades de desarrollar demencia que aquellas con los niveles más bajos, según un nuevo estudio publicado el miércoles en la revista Neurology.

A la hora del café

“Firulais”: el perro protagonista de las protestas en Ecuador

Un perro, al que los manifestantes llamaban “Firulais”, encontró a su dueño luego de dos años de haber estado extraviado. Mario Álvarez logró recuperar al animal después de verlo en fotos y videos compartidos en redes sociales durante las manifestaciones en ese país. Así fue el reencuentro con su mejor amigo.

Cientos de gatos podrían ser ejecutados en Utah. Un refugio intenta salvarlos

Esto no es solo una linda campaña o una divertida competencia interna. Es un esfuerzo para encontrar un hogar para los cientos de gatos sanos que corren el riesgo de ser sacrificados en los refugios municipales de Utah.

“Abuelas de esnórquel” revelan una gran población de serpientes marinas mortales en una bahía

Siete abuelas han ayudado a los científicos a descubrir una gran población de serpientes marinas venenosas en una bahía de Nueva Caledonia, popular entre los residentes y pasajeros de cruceros.

La increíble historia de Eric Tse: multimillonario a los solo 24 años

Eric Tse se graduó de la prestigiosa Escuela de Finanzas Wharton de la Universidad de Pensilvania, y este martes recibió cerca de 3.880 millones de dólares en acciones de la compañía de su familia. Va a fiestas con Rihanna y Bella Hadid. Mira partidos de baloncesto con Yao Ming. Así es su vida.

Selena Gomez: estas son sus cinco canciones más populares

“Lose You to Love Me”, el nuevo tema de Selena Gomez, ya es un éxito. En este RankingCNN, les contaremos cuáles son las cinco canciones más populares de la artista en YouTube. ¿Cuál es tu favorita?

La cifra del día

2.000 millones de dólares

Los tornados en Estados Unidos causaron 2.000 millones de dólares en daños. Así es como se ve desde el espacio en nuevas imágenes satelitales, donde se puede apreciar el camino de destrucción de un tornado mientras atravesaba Dallas el domingo por la noche.

La cita del día

“Ya ganamos en la primera vuelta”.

El presidente y candidato presidencial de Bolivia, Evo Morales, aseguró a los medios que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en su país. Morales dijo que aún falta por contar algunos votos, pero se declaró el triunfador de las elecciones del domingo pasado.

Y para terminar…

US$ 20.000 de premio si logras atravesar la casa del terror más temida del mundo

La casa del terror más temida del mundo se llama McKamey y queda en el poblado de Summertown, Tennessee. Pero para poder ingresar y competir por 20.000 dólares, si completas el circuito completo, deberás firmar un documento legal de 40 páginas que libera a la atracción de la responsabilidad por el efecto que provoque.