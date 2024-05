Así es el tarjetón de las elecciones presidenciales en Venezuela: Maduro está 13 veces. Megapuerto financiado por China desata polémica en Perú. Bayer Leverkusen, histórico. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Rabia en el Gobierno de Israel tras anuncio de Biden sobre armas

Funcionarios israelíes criticaron duramente a Estados Unidos y han caído en un episodio de luchas internas por las declaraciones del presidente Joe Biden de que detendría algunos envíos de armas estadounidenses a Israel si se lanza una operación terrestre a gran escala en la ciudad de Rafah.

2. El tarjetón de las elecciones en Venezuela: Maduro está 13 veces

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) develó el tarjetón que mostrarán las máquinas en los comicios del 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro, candidato del oficialismo y aspirante a su segunda reelección, aparece en 13 tarjetas que representan a igual número de organizaciones políticas que respaldan su candidatura. Mientras, el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, aparece en tres casillas.

3. Bernardo Arévalo: Gestión de la fiscal Porras "favorece la impunidad"

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo a Carmen Aristegui que la fiscal general del país, Consuelo Porras, ha demostrado "su compromiso con los actores corruptos del Estado". La jefa del Ministerio Público rechaza los señalamientos y dice que Arévalo busca el control de la institución.

4. Megapuerto financiado por China desata polémica en Perú

La marea ha subido y las aguas se han sacudido en la costa peruana, luego de que la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, cuyo accionista mayoritario es una empresa estatal china, envió el 16 de abril una carta al Ministerio de Economía de Perú sobre las condiciones en las que operaría la terminal portuaria que construye en ese país y que se convertiría en la más grande de América del Sur.

5. Días críticos en el juicio ponen a prueba a Trump

Donald Trump se adentra en la fase más peligrosa de su juicio sobre pagos por silencio, además del momento en que el jurado se retire a considerar su veredicto. La exestrella de cine para adultos Stormy Daniels volvió al estrado, y luego lo hará Michael Cohen, exabogado del expresidente. Por lo tanto, los próximos días requerirán cualidades que Trump siempre ha tenido dificultades para demostrar en su alborotada vida en los negocios y la política: moderación y autodisciplina. Análisis.

A la hora del café

Bayer Leverkusen enfrentará a Atalanta en la final de la Europa League y salva el invicto en el último minuto

El Bayer Leverkusen logró el jueves una remontada para avanzar a la final de la Europa League con un empate 2-2 en casa contra la AS Roma. El Leverkusen, que se enfrentará al Atalanta en la final, jugó su partido número 49 sin perder y superó el récord del Benfica establecido entre 1963 y 1965.

Nueva película de 'El señor de los anillos' estará centrada en un personaje clave

El equipo ganador de premios Oscar detrás de las exitosas trilogías de “El señor de los anillos” (“The Lord of the Rings”) y “El Hobbit”, valoradas en casi US$ 6.000 millones, se reúne para producir dos nuevas películas. El primer proyecto se titula provisionalmente “El señor de los anillos: la caza de Gollum".

Estos aviones brasileños están ganando cada vez más terreno en el mercado

Mientras Boeing parece atrapada en una espiral de malas noticias, un fabricante de aviones está abriéndose paso silenciosamente. El fabricante brasileño Embraer, especializado en pequeños aviones de pasajeros de fuselaje estrecho, ha ido acumulando anuncios importantes y pronto formará parte de toda la flota regional de American Airlines.

Esto dice la canción propalestina de Macklemore: "Quiero un alto el fuego"

El rapero estadounidense Macklemore lanzó “Hind's Hall”, una canción en la que expresa su apoyo a las protestas propalestinas que se registran desde hace varias semanas en Estados Unidos y que critica al Gobierno del presidente Joe Biden por el apoyo que brinda a Israel en medio de su guerra contra el grupo extremista Hamas.

Hailey y Justin Bieber anuncian que esperan su primer hijo

La pareja anunció este jueves la noticia en Instagram y compartió un video que muestra la panza en crecimiento de Hailey Bieber.

La cifra del día

US$ 9.800 millones

Lula anuncia más de US$ 9.800 millones para responder a las emergencias por las lluvias en Brasil, que han dejado más de 100 muertos.

La cita del día

"Eso significaría que, inmediatamente, en menos de un año, hay dos, tres, cuatro o cinco millones de venezolanos que huyen en la mayor ola migratoria que hemos visto hasta ahora"

La opositora María Corina Machado advierte que habrá una gran ola migratoria desde Venezuela si Maduro sigue en el poder.

Y para terminar...

El rescate de un caballo en las inundaciones en Brasil

Un caballo quedó atrapado en el techo de una casa por las mortales inundaciones que afectan al estado brasileño de Rio Grande do Sul. En las imágenes aéreas se puede ver al animal sobre el techo de una vivienda que quedó bajo el agua.