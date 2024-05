ANÁLISIS | Los días críticos del juicio a Trump pondrán a prueba si es capaz de ejercer disciplina y moderación

Juicio contra Trump: Stormy Daniels presentó su testimonio 5:08

(CNN) -- Donald Trump se adentra en la fase más peligrosa de su juicio por pago de dinero por silencio, además del momento en que el jurado se retire a considerar su veredicto.

La exestrella de cine para adultos Stormy Daniels vuelve al estrado este jueves para continuar con lo que ha sido en ocasiones un testimonio explícito y crispante sobre su supuesto encuentro sexual con Trump hace casi dos décadas, que desencadenó una sinuosa cadena de acontecimientos que condujeron al primer juicio penal de un expresidente de Estados Unidos. Su testimonio este martes fue profundamente embarazoso para Trump y generó un agresivo contrainterrogatorio de su abogado tratando de destruir la credibilidad de Daniels.

Trump pasó este miércoles, día de descanso del juicio, en su casa de Florida. Regresará profundamente enfrentado con el juez Juan Merchan, que antes le había amenazado con la cárcel si volvía a incumplir una orden de silencio que ya ha burlado 10 veces. Merchan también ordenó al abogado de Trump, Todd Blanche, que frenara a su cliente tras quejarse de que el acusado había maldecido audiblemente y sacudido la cabeza durante el testimonio de Daniels. Al juez le preocupaba que el jurado pudiera notar que la testigo estaba siendo intimidada, algo que advirtió que no podía permitir que continuara.

Hasta ahora, Trump —que ha lanzado ataques mordaces contra el juez— ha conseguido abstenerse de atacar abiertamente a Daniels desde que ésta subió al estrado. Pero su testimonio continuado le pondrá a prueba aún más. Y su comparecencia es solo un aperitivo de las explosivas pruebas que se esperan en los próximos días del mayor testigo estrella, el exabogado y apañador de Trump, Michael Cohen. Es probable que su testimonio sea mucho más relevante para las acusaciones subyacentes de que Trump falsificó registros comerciales para encubrir un pago de dinero para comprar el silencio de Daniels sobre la relación que describió el martes. Trump niega el asunto y se ha declarado inocente en el caso.

¿Qué sucedería si envían a Trump a prisión? 2:15

Cohen en el epicentro del mundo de Trump

Cohen —una figura pintoresca por derecho propio que a menudo trató de replicar las bravuconadas de su jefe, diciendo una vez que "recibiría una bala" por Trump— facilitó el pago de US$ 130.000 a Daniels. El expresidente, que ahora ve a Cohen como un traidor, ha pasado meses tratando de destruir su utilidad como testigo destacando el tiempo que pasó en la cárcel por lo que un juez llamó una vez "un verdadero popurrí de conducta fraudulenta".

El testimonio de Daniels y una próxima comparecencia de Cohen podrían equivaler a una excavación forense de la vida pasada de Trump que él preferiría que nunca viera la luz del día, y el pago de dinero por silencio que hizo antes de las elecciones de 2016 es prueba de ello. Ahora aflora años después de que las supuestas transgresiones tuvieran lugar durante una nueva campaña a la Casa Blanca.

Los próximos días requerirán, por tanto, cualidades que Trump siempre ha tenido dificultades por demostrar en una vida alborotada en los negocios y la política: moderación y autodisciplina. Cualquier comportamiento que pudiera interpretarse como intimidación de testigos, o un intento de influir en el jurado en las redes sociales o en la sala del tribunal, podría empujar a Merchan más allá de la línea roja que estableció a principios de esta semana. El juez dijo a Trump que no quería abofetearle con penas de cárcel, que podrían ser tan limitadas como cuestión de horas, pero que si tenía que actuar para proteger la integridad del juicio, lo haría.

Sarah Matthews, exsubsecretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, dijo este miércoles a Jim Acosta, de CNN, que el ánimo del expresidente estaría quebradizo tras su terrible experiencia en el tribunal el martes. "Ciertamente no me gustaría estar trabajando en su equipo de campaña o ser uno de sus abogados en este momento, dado que, creo, él está más que ciertamente arremetiendo contra ellos. Está molesto después de ese testimonio", dijo Matthews.

Sin embargo, Matthews argumentó que Trump podría moderar sus reacciones en público por temor a las consecuencias, incluso si dice que está dispuesto a pasar tiempo tras las rejas para reforzar la narrativa de su campaña de que es un disidente político perseguido. "No sé si volveremos a ver a Donald Trump romper la orden mordaza. Mira, él un miedo extremo a los gérmenes", dijo Matthews. "No creo que quiera ir a la cárcel, sinceramente. No creo que al final llegue a eso. Creo que lo llevará hasta el límite".

Michael Cohen habla con CNN sobre la investigación de Trump 2:51

Trump tiene un historial de cavar él mismo en agujeros legales más profundos

El tiempo de Cohen en el estrado podría ser especialmente insoportable para el expresidente. Aunque el relato de Daniels sobre su supuesto encuentro en una suite de hotel en Lake Tahoe en 2006 fue dolorosamente embarazoso, no se considera que ella tenga la clave del caso contra él. Los fiscales sacaron a relucir su historia porque era necesario explicar al jurado por qué Trump estaba tan interesado en ocultarla con un pago en efectivo antes de las elecciones de 2016, lo que alegan que fue un intento de engañar a los votantes e interferir en unas elecciones federales.

Pero Cohen es el pilar más crítico de todo el caso: sus acciones y conocimientos llegan directamente a la cuestión de si el expresidente falsificó a sabiendas registros comerciales de una manera que la acusación pueda demostrar al jurado más allá de toda duda razonable.

Por lo tanto, se puede esperar que se enfrente a un interrogatorio aún más fulminante por parte del equipo legal de Trump que Daniels. De hecho, el desmantelamiento de sus pruebas representa la mejor esperanza de Trump de introducir la duda en la mente de uno o más miembros del jurado que podría conducir a una absolución.

El temperamento de gatillo fácil de Trump se activa a menudo cuando siente que está siendo atacado injustamente. Y el credo de su vida dicta que cuando le pegan fuerte, devuelve el golpe con más fuerza.

Su comportamiento fue especialmente agudo durante el juicio civil por fraude contra él, sus hijos adultos y la Organización Trump, que terminó con una sentencia de casi US$ 500 millones en su contra. Su histrionismo alcanzó su punto álgido con un extraordinario testimonio en su propia defensa, que a veces parecía más un truco de campaña que un sombrío procedimiento judicial. Pisoteó constantemente el decoro del tribunal y llevó al juez Arthur Engoron a suplicar una vez al abogado de Trump: "Le ruego que lo controle si puede".

Aunque Trump no fue sancionado, el juez aludió al desprecio del expresidente por el caso y el Estado de Derecho al detallar el fraude masivo que se diseñó para que Trump recibiera un trato más favorable por parte de las entidades financieras. Engoron dijo de Trump y sus hijos que "su total falta de contrición y remordimiento roza lo patológico". En otro caso, los continuos ataques de Trump a la escritora E. Jean Carroll tras un juicio por difamación influyeron en la cuantía de una sentencia de US$ 83 millones en su contra.

Los paralelismos no son exactos en el primer juicio penal de Trump. Trump no está en el estrado, por lo que tiene menos oportunidades de desafiar la autoridad de Merchan sobre el tribunal. (Muchos expertos legales creen que cualquier intento de Trump de honrar sus votos para testificar en su propia defensa sería un error legal de enormes proporciones). Al mismo tiempo, sin embargo, la presencia de un jurado en este caso significa que tiene aún menos margen para portarse mal, sobre todo después de que las dos advertencias de Merchan le pusieran en una situación aún más delicada.

Un expresidente que construyó su marca personal sobre la base de ser siempre la figura más dominante de la sala ha tardado en darse cuenta de que sus muestras de desprecio en la sala le siguen metiendo en problemas. Los próximos días del juicio por el escándalo de dinero por silencio demostrarán si eso ha cambiado.