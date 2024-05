Macklemore canta durante la ceremonia de apertura de los Invictus Games Düsseldorf 2023 el 9 de septiembre de 2023 en Düsseldorf, Alemania. (Foto: Joshua Sammer/2023 Getty Images)

(CNN Español) -- El rapero estadounidense Macklemore lanzó el lunes “Hind's Hall”, una canción en la que expresa su apoyo a las protestas propalestinas que se registran desde hace varias semanas en Estados Unidos, y que critica al Gobierno del presidente Joe Biden por el apoyo que brinda a Israel en medio de su guerra contra el grupo extremista Hamas.

La canción , de casi 3 minutos de duración, fue publicada por Macklemore en sus redes sociales con un video que muestra, entre otras cosas, a víctimas de la guerra en Gaza, acompañadas de críticas y peticiones para poner fin a la violencia y a la crisis humanitaria que vive la población de ese enclave palestino.

En su nuevo trabajo, Macklemore pide un alto el fuego e incluso se mete en la disputa que tuvieron Drake y Kendrick Lamar: "I want a ceasefire, f**k a response from Drake". ("Quiero un alto el fuego, a la mi**** una respuesta de Drake").

El video de “Hind’s Hall” incluye imágenes de las protestas propalestinas en varias universidades de EE.UU. en las últimas semanas, donde se exige, entre otras cosas, que esos centros de educación superior no inviertan o contraten más a empresas y otras entidades que, dicen los manifestantes, apoyan o se benefician de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza.

Sobre esto, Macklemore canta "The problem isn't the protests, it's what they're protesting, ‘cause it goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free". ("El problema no son las protestas, es lo que protestan, porque va en contra de lo que financia nuestro país. Bloqueen la barricada hasta que Palestina sea libre").

Desde el 18 de abril, más de 2.100 personas han sido arrestadas en más de 40 campus de al menos 25 estados. Pese a ello, las manifestaciones continúan: este fin de semana se realizaron múltiples protestas en varias universidades de EE.UU., en las que se registraron casi 100 detenidos. Algunas universidades en Europa e incluso en Australia también han visto protestas.

En otro momento, “Hind’s Hall” apunta directamente contra el presidente Biden, al decir que “la sangre está en sus manos”. Aunque la Casa Blanca no está satisfecha con la forma en la que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está liderando la guerra contra Hamas y tampoco con el volumen de ayuda humanitaria a Gaza hasta el momento, Biden firmó a finales de abril —en medio de las protestas universitarias— un paquete de ayuda de US$ 16.000 millones en financiación militar adicional para Israel.

El artista dijo que todas las ganancias que logre su nuevo tema se destinarán a la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que dejó de recibir financiamiento de más de una docena de países en enero, cuando Israel denunció que 12 de sus empleados estuvieron implicados en los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dieron comienzo a la guerra. En marzo , Suecia y Canadá reanudaron su financiamiento a la UNRWA y Alemania dijo a finales de abril que lo haría pronto.

El significado del título "Hind's Hall"

Hind's Hall, el nombre que los manifestantes propalestinos dieron al Hamilton Hall de Columbia, lleva el nombre de la niña palestina Hind Rajab, que fue encontrada muerta en Gaza después de quedar atrapada en un automóvil con seis de sus familiares.

Huían de los combates en el norte de Gaza cuando su vehículo fue atacado por Israel, informó en su momento CNN. Hind y todos los demás que iban en el vehículo, incluidos los cuatro hijos de su tío, murieron, junto con dos trabajadores de ambulancia enviados para rescatarlos.

La letra de Macklemore hace referencia a los más de 13.800 menores que han muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra. La canción pide a los oyentes, así como a políticos, funcionarios universitarios y compañeros artistas que no se han pronunciado contra la violencia en Gaza, que consideren el costo humano de la guerra: “¿Qué pasaría si estuvieras en Gaza? ¿Y si esos fueran tus hijos? ¿Si Occidente fingiera que no existes?".

Macklemore lleva meses alzando la voz por la causa palestina

Macklemore ha apoyado abiertamente a los palestinos desde el año pasado. Menos de dos semanas después del ataque del 7 de octubre liderado por Hamas contra el sur de Israel, que causó la muerte de al menos 1.200 personas y la toma de más de 250 rehenes, compartió una publicación en la que lamentó la pérdida de vidas tanto en Israel como en Gaza.

“Me duele profundamente el corazón por los israelíes que perdieron a sus seres queridos a causa de tal abominación”, escribió sobre el ataque del 7 de octubre. "Pero matar a humanos inocentes como represalia, como castigo colectivo, no es la respuesta. Por eso apoyo a las personas de todo el mundo que piden un alto el fuego”.

Más adelante en la publicación, escribió: “Estoy a favor de una Palestina libre y del fin del genocidio que se avecina contra su pueblo”.

Más de 34.600 personas han muerto por los ataques israelíes en Gaza hasta el 1 de mayo, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel ha negado previamente las acusaciones de genocidio en su contra, una posición que EE.UU. ha respaldado al decir que un caso de genocidio es “infundado” y distrae la atención de las iniciativas para abordar la crisis humanitaria en Gaza y evitar que la guerra se extienda.

En enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que “tomara todas las medidas” para prevenir el genocidio en Gaza, pero no llegó a ordenar a Israel que detuviera la guerra, como había pedido Sudáfrica. Tampoco se ha pronunciado todavía sobre si Israel ha cometido genocidio en el enclave palestino.

En la publicación, Macklemore hizo referencia a la controvertida afirmación de que criticar al gobierno israelí es antisemita. “Puedo amar de todo corazón a mis hermanos y hermanas judíos y al mismo tiempo condenar al gobierno israelí por sus asesinatos en masa y el apartheid”.

A finales de abril, Netanyahu calificó de antisemitas las protestas universitarias en Estados Unidos contra las políticas de su gobierno en la guerra. Ante esto, el senador Bernie Sanders dijo a CNN que, si bien "el antisemitismo existe y está creciendo en Estados Unidos", no es antisemita que los manifestantes responsabilicen a Netanyahu por sus acciones en Gaza.

Macklemore también apareció en una marcha propalestina en Washington en noviembre. En una publicación de Instagram compartida después del evento, dijo que se sentía alentado por “jóvenes judíos y musulmanes marchando uno al lado del otro, gritando juntos palabras de resistencia”.

Macklemore ha enfrentado acusaciones de antisemitismo antes. En 2014, usó lo que llamó un “disfraz aleatorio” de una gran nariz postiza y una espesa barba negra para sorprender a los asistentes a un concierto en Seattle. Varios detractores, incluido el actor Seth Rogen, calificaron su disfraz de antisemita, lo que llevó a Macklemore a "reconocer cómo el disfraz podría, dentro de un contexto de estereotipos, atribuirse a una caricatura judía".

-- Con información de Sottie Andrew, Nadeen Ebrahim, Amy Cassidy, Amarachi Orie, Kathleen Magramo, Mitchell McCluskey, Jennifer Hansler, Helen Regan, Abeer Salman, Tim Lister, Ibrahin Dahman, Martin Goillandeau, Lisa Respers France, Alli Rosenbloom, Scottie Andrew, Leah Asmelash, Kayla Tausche y MJ Lee