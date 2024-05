Resumen de noticias de Gaza y de las protestas propalestinos en universidades de EE.UU este 4 de mayo

Universidades de todo Estados Unidos celebrarán sus ceremonias de graduación tras semanas de protestas. Estas son las últimas noticias

Este fin de semana tendrán lugar ceremonias de graduación en facultades y universidades de todo Estados Unidos, tras las semanas de protestas en las que se detuvo a más de 2.100 personas en más de 40 campus de al menos 25 estados.

La oleada de protestas propalestinos y la preocupación de las autoridades universitarias por la seguridad ya han empezado a afectar a las ceremonias de graduación. En Michigan, los manifestantes interrumpieron el viernes la ceremonia de graduación de la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Michigan, según un video de un reportero del Richmond Times-Dispatch, afiliado a CNN.

Y el presidente de la Universidad de Vermont anunció el viernes que Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ya no pronunciará el discurso de graduación. Algunos de los manifestantes del campus habían pedido a la universidad que rescindiera su invitación a Thomas-Greenfield.

Todo esto se produce semanas después de que la Universidad del Sur de California decidiera rescindir la invitación a Asna Tabassum para hablar en su ceremonia. La USC planea ahora celebrar una "fiesta familiar de graduados" el 9 de mayo, según anunció la escuela el viernes, poco más de una semana después de cancelar la ceremonia principal de graduación.

Estos son los últimos titulares:

Noticias de Nueva York

La presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, dijo el viernes en un mensaje de video que los manifestantes que ocuparon Hamilton Hall "cruzaron una nueva línea". El administrador de Columbia Jeh Johnson expresó su apoyo al mensaje de Shafik en el que calificó las dos últimas semanas en el campus como "de las más difíciles en la historia de Columbia".

El Departamento de Policía de Nueva York detuvo a 43 personas en The New School, una universidad privada de la ciudad, después de que la escuela solicitara ayuda para dispersar campamentos ilegales, según un portavoz de la policía de Nueva York que habló el viernes con WABC, afiliada de CNN.

Además, The New School se pasó el vierne a la enseñanza en línea.

La sección neoyorquina del Council on American-Islamic Relations denunció el viernes a las administraciones escolares de la New York University, The New School, la University of Buffalo y la Stony Brook University por las detenciones de estudiantes manifestantes.

Asimismo, de las 44 personas detenidas en Hamilton Hall de la Universidad de Columbia esta semana, 13 eran adultos no afiliados a Columbia, seis eran estudiantes afiliados a otras instituciones educativas, 23 eran estudiantes de Columbia y dos eran empleados de la escuela, según informó la universidad en un desglose.

Noticias de California

La USC inició un proceso disciplinario para los miembros del campus "que han violado tanto nuestras políticas como la ley", dijo el viernes la presidenta Carol L. Folt. La universidad tomará cualquier otra medida necesaria para mantener la seguridad del campus y cumplir con las obligaciones legales, dijo Folt.

Las autoridades de la Universidad de Stanford han enviado al FBI una foto de una persona que se encuentra en un campamento del campus y que, según dicen, parece llevar una cinta en la cabeza similar a las que llevan los miembros de Hamas, según informaron esta semana las autoridades de la universidad.

La administración de la Universidad de California en Riverside y los manifestantes llegaron a un acuerdo el viernes sobre la transparencia de las inversiones y los programas de estudios en el extranjero. El campamento de protesta en el campus debía disolverse antes de la medianoche del viernes.

Universidades de todo el mundo

Los estudiantes del Trinity College de Dublín instalaron un campamento en el campus el viernes por la noche como parte de una protesta propalestina. Esto se produce poco después de que las autoridades universitarias impusieran una multa de 230.000 dólares (214.000 euros) al sindicato de estudiantes por los disturbios causados por anteriores protestas propalestinos.