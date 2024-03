Guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, liberación de rehenes y más

EE.UU. derriba 15 drones sobre el mar Rojo y el golfo de Adén

Las fuerzas estadounidenses derribaron 15 drones lanzados por los hutíes apoyados por Irán sobre el mar Rojo y el golfo de Adén el sábado por la mañana, hora local, según el Mando Central de Estados Unidos.

La acción se llevó a cabo después de que los hutíes realizaran un ataque con drones "a gran escala".

"Entre las 4 a.m. y las 6:30 a.m. (hora de Sanaa), los terroristas hutíes respaldados por Irán llevaron a cabo un ataque a gran escala con vehículos aéreos no tripulados (UAV) en el mar Rojo y el golfo de Adén", dijo CENTCOM.

El CENTCOM señaló que las fuerzas de la coalición identificaron los drones y determinaron que suponían una amenaza inmediata para los buques mercantes, la Marina estadounidense y los buques de la coalición.

Los buques de guerra de la coalición, junto con la aviación, derribaron quince drones.

Esto se produjo tres días después del primer asalto mortal del grupo militante respaldado por Irán en sus continuos ataques en el mar Rojo. Al menos tres miembros de una tripulación murieron y otros cuatro resultaron heridos el miércoles en el golfo de Adén después de que un misil balístico hutí alcanzara el M/V True Confidence, un granelero de bandera de Barbados y propiedad liberiana.