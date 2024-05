El impacto de la ruptura de relaciones de Colombia con Israel 6:11

Con el anuncio del miércoles del presidente Gustavo Petro, Colombia se convirtió en el tercer país en romper relaciones diplomáticas con Israel desde el inicio de la guerra contra Hamas en Gaza, aunque varios países ya habían cortado sus vínculos con el Estado judío y otros directamente nunca lo reconocieron.

"Colombia no puede ser indiferente ante el enorme e indescriptible sufrimiento humano que esto causa, razón por la cual el presidente Gustavo Petro ha anunciado la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel a partir del 2 de mayo", dijo el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado.

Israel inició una ofensiva militar contra Hamas en Gaza el 7 de octubre después de que el grupo militante, que gobierna el enclave costero, lanzara un ataque en territorio israelí, matara al menos a 1.200 personas en Israel y secuestrara a más de 250. En casi siete meses, los bombardeos israelíes han convertido los barrios de Gaza en escombros y la amenaza de hambruna acecha a sus residentes. Los ataques israelíes en Gaza han matado a más de 34.600 palestinos hasta el 1 de mayo, y de ellos siete de cada 10 son mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas. CNN no puede confirmar las cifras de forma independiente debido a la falta de acceso de los medios internacionales.

Tras el anuncio del presidente de Colombia, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que criticó la decisión. Katz señaló a Petro de recompensar a Hamas, diciendo que se estaba poniendo del lado de los “monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”.

¿Qué otros países han roto relaciones con Israel?

Belice

A mediados de noviembre, el Gobierno de Belice indicó que suspendería sus relaciones diplomáticas con Israel por rehusarse a implementar un cese del fuego.

Las autoridades del país centroamericano indicaron que han "condenado repetidamente" las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y han solicitado el acceso sin impedimentos de la ayuda humanitaria a Gaza. "A pesar de nuestras solicitudes, Israel no ha puesto fin a sus violaciones del derecho internacional humanitario ni ha permitido que los trabajadores de socorro alivien el sufrimiento de millones de habitantes de Gaza", expresaron en un comunicado.

Por su parte, Israel condenó la medida y apuntó que con ella Belice "se rinde ante el terrorismo de Hamas y se alinea con el eje del mal liderado por Irán".

Bolivia

A finales de octubre, Bolivia se convirtió en el primer país en cortar relaciones diplomáticas con Israel por los ataques en Gaza.

El vicecanciller Freddy Mamani anunció la decisión y explicó que se produce por "crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo palestino"

Por su parte, embajador de Bolivia ante la ONU, dijo que el Gobierno considera que Israel es un Estado que "no respeta la vida de la gente, el derecho internacional o el derecho humanitario".

El Gobierno de Israel cuestionó la decisión calificándola de “una rendición al terrorismo y al régimen de los Ayatolás en Irán” y considerando que su rechazo a las operaciones militares supone que “el Gobierno boliviano se está alineando con la organización terrorista Hamás” y que habría un “apoyo de Bolivia al terrorismo y su sumisión al régimen iraní”.

Otras medidas

El Gobierno de Turquía, que en 1949 fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer la soberanía de Israel, anunció este jueves la suspensión de todas las transacciones de importación y exportación con Israel en protesta por la guerra en Gaza.

"Turquía implementará estricta y decisivamente estas nuevas medidas hasta que el Gobierno israelí permita un flujo ininterrumpido y suficiente de ayuda humanitaria a Gaza", dijo el Ministerio de Comercio.

En respuesta,el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, acusó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de violar acuerdos comerciales "al bloquear puertos para las importaciones y exportaciones israelíes”, y agregó que "así es como se comporta un dictador, ignorando los intereses del pueblo y de los empresarios turcos" En el uso y costumbre de relaciones bilaterales, hay otras medidas previas a la ruptura de relaciones diplomáticas que se usan para expresar el descontento con un país. Bajo ese marco, varios países han llamado a consulta sus embajadores en Israel.

Dicha medida ya la habían tomado previamente Colombia y Turquía, pero también otros países como Chile, Honduras, Sudáfrica o Jordania, entre otros.

Países sin relaciones

Si hay países más alejados ideológicamente que no figuran en esta lista, posiblemente sea porque desde antes de octubre no tenían relaciones con Israel. En América Latina, Venezuela cortó los lazos diplomáticos en 2009, también por el conflicto en Gaza, y Cuba no tiene vínculos con Israel desde hace más de medio siglo, ya que los cortó en 1973.

Otros países, mayormente del norte de África y de Medio Oriente, tampoco reconocen a Israel, como es el caso de Algeria, Libia, Qatar o Yemen. Tampoco Corea del Norte, o su archirival Irán.

Por su parte, Arabia Saudita está en conversaciones con Estados Unidos e Israel para una normalización de relaciones, un proceso que estaba avanzando hasta antes del ataque de Hamas y la guerra en Gaza. Sin embargo, las autoridades de la monarquía han subrayado a CNN que esa posibilidad solo ocurrirá si hay un camino para la creación de un Estado palestino.