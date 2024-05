Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas este 6 de mayo

Palestinos a los que se ha ordenado evacuar Rafah describen su miedo y desesperación

Los civiles palestinos que abandonaban la zona oriental de Rafah tras la orden de evacuación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han descrito su miedo y desesperación a un corresponsal de CNN en la zona.

Mohammed Ghanem y su esposa empujaban cochecitos llenos de pertenencias. Ghanem dijo a CNN: "Ya no tenemos casa. Nos dirigimos a Mawasi porque no hay seguridad con los israelíes. Están matando a mujeres y niños".

Ghanem añadió: "Nos fuimos porque distribuyeron panfletos y están atacando por todas partes sin diferenciar entre niños, adultos, militantes o no militantes. Abandoné mi casa que he estado construyendo durante 17 años".

Otra mujer del este de Rafah dijo: "Los israelíes nos enviaron mensajes ordenándonos que nos fuéramos. No podemos quedarnos".

Un hombre en bicicleta, Faisal Barbakh, dijo a CNN: "Me marcho hacia lo desconocido. Me siento fatal. Ojalá uno de los que nos causaron esto estuviera caminando con nosotros".

"Llevo toda mi vida aquí. Mi familia está destrozada en siete lugares. Siento que es el fin de la vida. Ya no puedo pensar. He dejado atrás 59 años de vida, todos mis recuerdos, las fotos de mis hijos, el contrato de mi casa. Sólo Dios sabe cuánto esfuerzo he invertido en ello. No es sólo mi sentimiento, es el de todos".

Los videos de la zona mostraban camiones llenos de pertenencias de la gente circulando por las calles, cada vez más abarrotadas a medida que avanzaba el día.

Dos niños, Malek y Yousef, salían por su cuenta en bicicleta, aferrados a sus bolsas. Uno de ellos dijo: "Huimos de los israelíes. Nos avisaron y nos ordenaron evacuar la zona oriental. Llevo mi ropa y comida en la bolsa. Vamos a casa de nuestros abuelos".

Muchos de los que abandonan la zona oriental de Rafah han sido desplazados con anterioridad. Un hombre dijo a CNN: "Es la cuarta vez que me desplazan. De Nuseirat a Khan Younis, luego a Rafah, y ahora otra. No sé adónde me dirijo".

No todos se dirigían a zonas designadas por las Fuerzas de Defensa de Israel como más seguras. Baker Al Ma'moun dijo a CNN: "Yo no me voy. ¿Adónde voy a ir? ¿A Mawasi, entre los desplazados? No, prefiero quedarme con mi familia. ¿Quieren desplazarnos como en el 48? Nunca aceptaré eso".

En Mawasi, una zona costera ya atestada de desplazados, algunos de los recién llegados estaban confusos y desorientados. Las calles estaban abarrotadas de camiones y carros tirados por burros, entre enormes montones de basura.

Mohammad Abu Khamash dijo a CNN: "Vine aquí desde Rafah y no encontré ningún lugar donde alojarme. La gente incluso dice que deberíamos marcharnos [de aquí]. Te juro que no sé adónde ir. Distribuyeron panfletos y la gente entró en pánico y empezó a huir".

Ahmad Safi dijo que él y su familia habían abandonado Khan Younis en dirección a Rafah. "Tuvimos que soportar ataques aéreos que pusieron en peligro nuestras vidas y las de nuestros hijos. Nos fuimos en busca de un poco de vida digna que podamos vivir con nuestras familias".

Safi dijo que buscaba agua todos los días. "No hay vida. Es muy complicado. Llegué a Khan Younis y me sentí muy deprimido. Era una ciudad llena de vida y felicidad, pero ahora ni siquiera sirve para vivir. Somos 8 miembros de una familia. Vinimos en un carro desde Rafah. Todavía estoy conmocionada por haber dejado Rafah".

"No hay seguridad en ninguna parte. Los israelíes pueden entrar en cualquier momento donde quieran", añadió Safi.

Abu Salah dijo que había abandonado Rafah bajo un intenso fuego. "No hay seguridad. La seguridad es estar en mi casa. ¿La seguridad es desplazarse de un lugar a otro como un gato con sus hijos, mendigando un poco de agua y un cupón [de comida]?".

"No habrá solución mientras los nuestros (Hamas) y los israelíes busquen proteger sus posiciones. Nunca habrá una solución. La solución está en manos de Dios", añadió Salah.

Una mujer llamada Maha dijo que los civiles palestinos estaban a merced del ejército israelí. "Pueden decirte que vayas aquí y te matan aquí, o te dicen que vayas allí y te matan allí. No quieren seguridad para nosotros".

"La solución es acabar con esta causa, no sólo detener la guerra, sino tener un Estado palestino", añadió.