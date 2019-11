El denunciante sobre la llamada de Ucrania hace una oferta a los republicanos

(CNN) — Mark Zaid, abogado del denunciante anónimo cuyas acusaciones sobre las conversaciones del presidente Donald Trump con Ucrania encendieron la investigación de juicio político al presidente, dijo el domingo que ofreció que los legisladores republicanos le envíen preguntas a su cliente directamente sin tener que pasar por la mayoría demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara.

El denunciante se ofreció anteriormente a responder las preguntas de los legisladores bajo juramento y por escrito si eran presentadas por la Comisión de Inteligencia de la Cámara en su conjunto. Esta nueva oferta sería un canal directo de comunicación con los republicanos que son minoría en esa comisión. El liderazgo republicano se ha quejado de que el proceso es injusto y demasiado restrictivo en su capacidad de interrogar a los testigos.

En una serie de tuits, Zaid dijo que los republicanos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara han tratado de “exponer la identidad de nuestro cliente que podría poner en peligro su seguridad, así como la de su familia”.

“A pesar de la política de larga data de la Comisión para proteger a los denunciantes, especialmente los anónimos (por cierto, esto fue consistente con mis esfuerzos con el Partido Republicano en #Benghazi), el partido ha tratado de exponer la identidad de nuestro cliente que podría poner en peligro su seguridad, así como la de su familia”, tuiteó Zaid el domingo por la mañana.

El abogado continuó: “Hemos ofrecido a @DevinNunes, miembro de alto rango de la Comisión, la oportunidad para que que la minoría envíe preguntas por escrito a WBer. Las preguntas no pueden buscar información de identificación, sobre la cual no proporcionaremos, o de otra manera serán inapropiadas. Nos aseguraremos respuestas oportunas. Estamos listos para cooperar y garantizar que los hechos, en lugar del partidismo, dicten cualquier proceso que involucre al denunciante”.

Zaid dijo que el representante Devin Nunes, miembro de alto rango del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusó recibo de su oferta para que los legisladores republicanos envíen preguntas por escrito a su cliente, pero dijo que el republicano de California aún no ha brindado una respuesta sustantiva.

CNN ha contactado a Nunes para obtener comentarios.

Zaid dijo que la oferta subraya el deseo de su cliente de garantizar que su denuncia se maneje de manera no partidista. “Ser un denunciante no es un trabajo partidista ni el juicio político es un objetivo. Ese no es nuestro papel”, tuiteó Zaid, y agregó que “están listos para cooperar y garantizar que los hechos, en lugar del partidismo, dicten cualquier proceso que involucre” a su cliente.

Trump ha atacado repetidamente al denunciante e intentó desacreditar al individuo, diciendo que merece “conocer a su acusador” y ha exigido que se revele la identidad del denunciante.

“El denunciante se equivocó tanto que ÉL debe identificarse”, tuiteó el presidente el domingo por la mañana. Trump también acusó al denunciante de partidismo, aunque dijo que no tenía conocimiento personal.

En octubre, los republicanos en las comisiones que lideran la investigación de juicio político enviaron una carta al presidente de la Comsión Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, exigiéndole que trajera al denunciante para que testificara públicamente. Los demócratas han dicho que no lo harán por las preocupaciones de mantener en secreto la identidad de la persona.

“Tienen derecho a permanecer en el anonimato”, dijo Schiff el martes después de la audiencia del principal experto de Ucrania de la Casa Blanca, el teniente coronel Alexander Vindman.

“Ciertamente no deberían estar sujetos a este tipo de ataques viciosos y otras palabras y acciones que amenacen su seguridad por cumplir con su deber patriótico. Y así haremos todo lo posible para asegurarnos de que, a pesar del deseo del presidente o de sus aliados de una venganza política contra este denunciante, nuestra comisión nunca se utiliza para ese fin”.

Pamela Brown de CNN contribuyó a este reporte.