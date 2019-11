Emma Watson miró a la vergüenza a la cara y ganó

Nota del editor: Holly Thomas es una escritora y editora basada en Londres. Puede seguirla en Twitter en @HolstaT. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de la autora.

(CNN) – Cuando se trata de controversias, la marca personal de Emma Watson suele ser recibida con una leve objeción, como al dejarle la cáscara al puré de papas, o introducir refrigerios comprados en una tienda a escondidas a un cine. Pero la mujer que nos dio a Hermione, Bella y a una ladrona siniestramente convincente en The Bling Ring ha logrado ingresar a los 29 años en el salón de la fama de las frases célebres.

“Nunca creí del todo en eso de ‘estoy soltera y feliz’, le dijo a Vogue en una entrevista publicada esta semana. “Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz [con estar soltera]. Lo llamo estar en pareja conmigo misma.”

Ahora, se le podrá perdonar a cualquiera por ser tomado por sorpresa por la sensación de “separación consciente” de ese comentario a primera vista. De hecho, muchos abuchearon eso por completo. “El estar en pareja con uno mismo significa que no puede conseguir un hombre, ¿no es cierto?”, dijo el presentador de televisión británico y, solo podemos suponer que el también autodenominado experto en relaciones, Piers Morgan. Los usuarios de Twitter declararon “¿qué hay de malo con estar soltero?”

¿Pero no es ese un poco el propósito? Si la sociedad fuera más amable hacia las mujeres solteras, y nuestras asociaciones con la palabra “soltera” fueran en general más positivas, no habría necesidad de que Watson creara la frase. De hecho, cuando Piers Morgan hizo sus comentarios burlones en el programa “Good Morning Britain”, el estudio reprodujo en el trasfondo la canción más asociada a la soledad trágica de la “solterona” más conocida, Bridget Jones, “All By Myself.”

De verdad, es muy raro. Emma Watson es tan independiente y privilegiada como se puede ser, sin llegar a ser un hombre blanco en una situación similar. Pero no solo sigue divulgando sus inseguridades, esas inseguridades son recibidas con un torbellino de críticas por ser honesta. En contraste, esta semana vimos como Keanu Reeves de 55 años generó un alboroto positivo por salir con una mujer tan solo nueve años menor que él. Tal como lo señaló la periodista de la BBC Louise Ridley en Twitter, “es muy revelador que la estrella de cine, ganadora del premio de Cine de la Academia Británica, embajadora de la ONU, graduada de Brown y Oxbridge Emma Watson diga que siente presión por no tener pareja y bebé a los 30.”

Así que, ¿por qué está tan difundida la presión para que las mujeres consigan pareja? Hay poca evidencia de que, para ellas, el estar en pareja es mejor que estar soltera en términos de expectativa de vida, felicidad o salud. Sin embargo, sí es en el mejor interés de los hombres que las mujeres crean que deben conseguir pareja. Los estudios han demostrado repetidamente que es probable que un hombre viva más y disfrute de mejor salud mental y física si está casado con una mujer. No resulta sorprendente de que siglos de relaciones públicas en un mundo dominado por los hombres han estado dedicados a enseñarle a las mujeres que están tristes o son deficientes si se quedan solas.

Elizabeth Gilbert, la autora con éxitos en ventas de “Eat Pray Love” lamentó en una entrevista a principios de este año la manera en que “concluyó” el libro. El final feliz y prolijo, que muestra cómo pasa de un año de autodescubrimiento e independencia a los brazos de una nueva pareja, dejó implícito que un año era más que suficiente tiempo para la realización y exploración personal, antes de “volver a vivir una vida respetable y responsable que tiene la apariencia que se supone que debe tener la de una mujer.”

“Tuve dos matrimonios porque sigo intentando realizar -a mi manera- una imitación del modelo presentado por ellas (sus ancestros femeninos), que es el de ser una “esposa”, explicó ella. “¡Y lo haga terriblemente mal! Y tanto de mi vergüenza y dolor en mi vida ha sido porque soy terriblemente mala haciendo esto.”

De hecho, la misma máquina de vergüenza es tan ponderosa que mucha gente que reaccionó a la entrevista de Watson – incluyendo a Piers Morgan – no pudieron captar aparentemente el hecho de que ella explicó que está saliendo con alguien, pero que simplemente ha optado por no asentarse con una persona en particular. Cuando la reacción instintiva a todo lo que dicen y hacen las celebridades femeninas sigue siendo burlarse o encontrarles falla, suele pasarse por alto ese tipo de detalle.

Watson es claramente inteligente y consciente de sí misma. Al hablar con Vogue se refirió a las reacciones mixtas por haberse “declarado” feminista, y “estar en terapia” con culpa de que otra persona pudiera haber disfrutado más de su extraordinaria fama.

Sabiendo que probablemente alguien arremeterá contra ella sin importar lo que diga, ¿porqué no debería ella expresarse inofensivamente de un modo que le resulte cómodo para ella? La única manera en que las mujeres, ya sean famosas o no, puedan deshacerse de la vergüenza impuestas sobre ellas es mirarla directo a la cara y hacer lo que elijan de todas formas.