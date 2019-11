Pequeño animal parecido a un ciervo considerado perdido para la ciencia fue fotografiado por primera vez en 30 años

(CNN) — Una pequeña criatura parecida a un ciervo del tamaño de un conejo ha sido fotografiada por primera vez en tres décadas en el sur de Vietnam, deleitando a los conservacionistas que temían que la especie se hubiera extinguido.

El chevrotain de lomo plateado, también llamado ciervo vietnamita, fue registrado por última vez hace más de 25 años cuando un equipo de investigadores vietnamitas y rusos obtuvo un chevrotain muerto de un cazador.

“Durante mucho tiempo, esta especie aparentemente solo había existido como parte de nuestra imaginación”, dijo el biólogo vietnamita An Nguyen, un científico de conservación asociado de Global Wildlife Conservation, una organización no gubernamental, y un estudiante de doctorado en el Instituto Leibniz para Zoo and Wildlife Research.

“Descubrir que, de hecho, todavía está ahí afuera, es el primer paso para garantizar que no lo perdamos de nuevo, y ahora nos estamos moviendo rápidamente para descubrir la mejor manera de protegerlo”, dijo en un comunicado.

LEE: Una especie de ave extinta regresó de entre los muertos, según los científicos

Los científicos habían pensado que la pequeña criatura, que había estado entre una lista de las 25 especies perdidas “más buscadas” compiladas por Global Wildlife Conservation (GWC), había sido víctima de la pérdida de hábitat y la caza intensiva para el comercio ilegal de vida silvestre. Las trampas de alambre son ampliamente utilizadas en la región.

Los detalles del redescubrimiento fueron publicados el lunes en la revista científica Nature Ecology & Evolution.

Después de entrevistar a aldeanos y guardabosques cerca de la ciudad costera de Nha Trang, el equipo de científicos colocó trampas con cámaras durante cinco meses en áreas donde los lugareños dijeron que pudieron haber visto al animal.

Esto resultó en 275 fotos del mamífero. Luego, el equipo instaló otras 29 cámaras en la misma área, esta vez grabando 1.881 fotografías del chevrotain durante cinco meses.

A pesar de su apodo, las chevrotains no son ni ratones ni ciervos, sino los ungulados o mamíferos con pezuñas más pequeños del mundo, según GWC. Son tímidos y solitarios, parecen caminar sobre las puntas de sus cascos y tienen dos pequeños colmillos. Por lo general, pesan menos de 5 kilos.

La especie fue descrita por primera vez por científicos en 1910, cuando se recolectaron cuatro especímenes alrededor de Nha Trang. No hubo registros verificados científicamente nuevamente hasta 1990, cuando un solo animal confiscó a un cazador local en el centro de Vietnam, más al norte.

“Entonces, nada. Tan poco conocida que la especie era un gran signo de interrogación”, dijo Andrew Tilker, Oficial de Especies Asiáticas en el GWC.

Uno de los mayores desafíos fue decidir dónde comenzar la búsqueda.

“Teníamos estas dos localidades históricas separadas por bastante distancia, una en la parte sur de Vietnam y la otra mucho más al norte”, dijo Tilker.

“Pero sabíamos que muchas personas tenían trampas de cámaras en los bosques húmedos de hoja perenne y no lo habían visto, por lo que pensamos que deberíamos mirar el hábitat del bosque seco que es realmente diferente y donde no han mirado muchas personas”.

Los hallazgos del estudio tienen implicaciones para otras especies que se pierden para la ciencia, dijo Tilker.

MIRA: FOTOS | Se creía que estaban extintas, pero fueron encontradas en una remota parte de Honduras

“Para el mundo científico, esta era una especie perdida, pero la gente local la conocía. Fue solo mediante el uso del conocimiento ecológico local que tuvimos éxito. Eso se puede replicar para otras especies en otras partes del mundo”, dijo.

Tilker también advirtió que solo porque esta especie se encontró con relativa facilidad, no significa que no esté bajo amenaza.

“Esto podría representar la última población o una de un puñado de poblaciones, en cuyo caso debemos tomar medidas de inmediato para establecer medidas de conservación para asegurar su supervivencia”.