5 cosas que debes saber este 14 de noviembre: ¿se quedarán sin permiso de trabajo los solicitantes de asilo?

Bolivia tiene nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué nos da hipo? Además: este jueves se entregan los Latin Grammy. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

1. Audiencia pública en la investigación de juicio político

La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes inició este miércoles la fase de audiencias públicas que pretende investigar si el presidente Donald Trump abusó de su cargo al presionar a Ucrania para que investigue a Joe Biden, su rival político. En la audiencia, el presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, aseguró que este proceso no es un esfuerzo partidista dirigido contra Trump, sino una defensa de los principios democráticos. David Nunes, el republicano de más alto rango en la Comisión, se burló de la “farsa de juicio político” y no hizo mención alguna a la llamada entre Trump y su homólogo Volodymyr Zelensky, ni a ninguna otra prueba presentada por testigos. Para Chris Cillizza, autor de este análisis, esta jornada trató de demostrar que este episodio con Ucrania sí tuvo verdaderas repercusiones en la geopolítica estadounidense.

2. Nuevo Gabinete en Bolivia

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia tras la dimisión de Evo Morales, nombró a su gabinete de gobierno. Designó a once nuevos ministros, entre los que se destacan Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores; Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia; Arturo Murillo, ministro de Gobierno; Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación; Fernando López Julio, ministro de Defensa; y José Luis Parada, ministro de Economía. También designó al general Sergio Carlos Orellana Centellas como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en reemplazo de Williams Kaliman, al tiempo que modificó las cúpulas de la Fuerza Aérea y la Armada. En la ceremonia de posesión, Áñez dijo que su mandato es “estrictamente provisional” y que uno de sus principales objetivos es el llamado a elecciones generales lo más pronto posible. Las protestas en La Paz no cesaron este miércoles.

3. Gobierno de Trump propone negar el permiso de trabajo a algunos solicitantes de asilo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos propuso una norma que prohibiría a los solicitantes de asilo que cruzaron ilegalmente la frontera obtener permiso de trabajo, o en su defecto, demorarlo cuando se pueda ofrecer. La regla será publicada en el Registro Federal este jueves.

4. Representantes de Maduro y de Guaidó se disputan embajada de Venezuela en Brasil

El Gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro denunció que este miércoles la embajada de Venezuela en Brasilia “fue invadida por la fuerza”. Pero según un comunicado de María Belandria, embajadora de Juan Guaidó y reconocida por el Gobierno de Brasil, “un grupo de funcionarios de la embajada de Venezuela en Brasil se comunicó con nosotros para informarnos que reconocen al presidente Juan Guaidó” y que les entregaron voluntariamente las instalaciones. Pero Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo que en la disputa “agredieron a venezolanos” y que “para salvaguardar los intereses de Venezuela y el patrimonio, decidimos que vamos a levantar”. CNN no pudo confirmar de forma independiente el abandono de la sede de parte de los seguidores de Juan Guaidó en la embajada en Brasilia. No obstante, la embajadora confirmó el retiro en un comunicado.

5. Cobertura especial de CNN de los 500 años de La Habana

Reportajes en los días oficiales de la celebración (15 y 16 de noviembre), programas especiales que muestran el patrimonio cultural e histórico de la isla, los documentales “Rescatando La Habana”, “Un viaje con Fidel” y más, en esta programación que es un homenaje a esta vibrante capital latinoamericana. Conoce todos los detalles, aquí.

A la hora del café

¿Por qué nos da hipo? Esta podría ser la respuesta…

En un estudio dirigido por el University College London (UCL), investigadores que monitorearon a 13 recién nacidos descubrieron que el hipo provocó una gran ola de señales cerebrales que podrían ayudar a su desarrollo.

John Legend es el ‘Hombre vivo más sexi’ para PEOPLE … y él quedó perplejo

La revista anunció que el cantante de “All of Me” obtendrá el título otorgado el año pasado al actor Idris Elba, una comparación de la que él mismo se burló.

Juanes, Persona del Año de los Latin Grammy

En esta vigésima edición de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación presenta su galardón más importante, la distinción de “Persona del Año” al artista colombiano Juanes, por sus más de dos décadas en la industria y por su labor filantrópica.

La cifra del día

US$ 75 falsos

Un cupón de Costco de US$ 75 muy compartido en redes es falso, dice la cadena de almacenes. La imagen del cupón que no es real se volvió viral (así que si te llegó, no la compartas). La cadena mayorista no ofrece cupones de descuento de US$ 75, y los enlaces que prometen esa promoción también son falsos.

La cita del día

“Esto no es humano, ni cristiano”

Desde el Vaticano, el papa Francisco condenó el antisemitismo, haciendo referencia a todas las “brutalidades” que se han cometido contra el pueblo judío en la historia. “Esto no es humano, ni cristiano”, dijo.

Y para terminar

Rescatan botellas de licor de 100 años de un naufragio de la Primera Guerra Mundial

Un equipo de exploradores dice que recuperó coñac y licor Benedictino de un barco que se dirigía a Rusia cuando fue hundido por un submarino alemán en 1917.