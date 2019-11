Un hombre vegano afirma que Burger King cocina la “Impossible Whopper” con la carne normal

(CNN Business) — Un hombre demandó a Burger King porque la “Impossible Whopper”, su hamburguesa sin carne, se cocina en la misma parrilla que los productos de carne, según la demanda.

La demanda colectiva, presentada el lunes en el Distrito Sur de Florida, afirma que aunque la cadena de hamburguesas anuncia su opción vegana como sin carne, está contaminada por subproductos de carne porque se cocina en la misma parrilla que los productos cárnicos.

Además, acusa a Burger King de publicidad engañosa y de beneficiarse económicamente de ofrecer una opción vegana que en realidad no lo es.

Burger King no quiso hacer comentarios a varios medios de comunicación. La cadena hermana de CNN, HLN, se comunicó con Burger King para obtener una respuesta a las acusaciones de la demanda, pero aún no ha recibido respuesta.

El sitio web de Burger King describe la “Imposible Whopper” como “100% Whopper, 0% Carne”.

“Para los clientes que buscan una opción sin carne, hay un método de preparación que no usa la parrilla disponible a pedido”, señala el sitio.

Phillip Williams, el demandante en el caso, es un vegano que no come ni bebe nada que use subproductos animales.

Compró una “Impossible Whopper” en un local de Atlanta en agosto después de ver los anuncios y pagó el “precio extra” por la opción sin carne, según la demanda.

El documento afirma que si hubiera sabido que la hamburguesa se cocinaba de esa manera, no la habría comprado.

El Burger King que visitó Williams no tenía ninguna advertencia de que la hamburguesa, hecha a base de plantas, se cocinaba en la misma parrilla que la carne, agrega la demanda.

Williams “sufrió daños monetarios por la cantidad que pagó para comprar” la Imposible Whopper, de acuerdo con la demanda.

Añade que varios consumidores más han presentado quejas similares en internet por la práctica de la cadena en torno a la venta de la “Impossible Whopper”.

La “Impossible Whopper” ha sido considerada un gran éxito para Burger King, impulsando su mejor trimestre en cuatro años, según Restaurant Bands.