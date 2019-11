Continúan las manifestaciones en Colombia y se reportan enfrentamientos en Bogotá

No, señor presidente. No, señor, alcalde. Con gases, armas y bombas no silenciarán el #cacerolazo. Deben ordenar perseguir a los verdaderos vándalos, pero no se ensañen con quienes ejercemos nuestro derecho a la protesta. Es el momento del diálogo, la represión no es la solución.

— fecode (@fecode) November 22, 2019