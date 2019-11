La administración de Trump está aumentando los esfuerzos para ‘construir el muro’

(CNN) — Tres años después de que los cánticos de “construir ese muro” se convirtieran en un grito de guerra de la candidatura de Donald Trump, su administración está involucrada en una apropiación de tierras cada vez más agresiva a lo largo de la frontera suroeste para hacer realidad un nuevo muro, según muestra una revisión de CNN de las presentaciones de los tribunales federales.

Hasta el 15 de noviembre, la administración Trump había presentado 29 demandas de dominio eminentes vinculadas a la construcción del muro fronterizo este año, frente a las 11 de cada uno de los últimos dos años, según los registros de la corte federal. Todas menos cuatro de las demandas de este año se presentaron en Texas. El dominio eminente es el derecho de un gobierno a confiscar tierras privadas para uso público, mientras proporciona una compensación.

El mes pasado, en el Valle del Río Grande, comenzó la construcción de las primeras barreras nuevas a lo largo de la frontera desde que Trump asumió el cargo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) espera construir cerca de 4,8 kilómetros de muro nuevo en los próximos meses, dijo recientemente a CNN un funcionario de la oficina. Mark Morgan, comisionado interino de CBP, ha dicho que la agencia quiere construir 724 kilómetros de nuevo muro para fines de 2020.

Aproximadamente 2.092 kilómetros de la frontera de 3.130 kilómetros entre Estados Unidos y México no tienen cercas; estas áreas a menudo son terrenos traicioneros o de propiedad privada.

Un grupo de conservación, Friends of the Wildlife Corridor, se encuentra entre los terratenientes que ahora están en la corte. El gobierno de los Estados Unidos presentó una demanda de dominio eminente en julio sobre un paquete de 29,1 hectáreas que el grupo posee en los bancos del Río Grande. Durante más de dos décadas, el grupo ha trabajado para tratar de crear un corredor de vida silvestre a lo largo del sinuoso río, y sus miembros habían planeado vender las 29,1 hectáreas al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU, para conectar dos refugios de vida silvestre existentes, dijeron el miembro de la junta y abogado Paul Gaytan. Pero el nuevo muro fronterizo ha arrasado ese esfuerzo.

“Desafortunadamente, el resultado final de este litigio es que el gobierno tiene derecho a tomar la tierra”, dijo Gaytan. “La única pregunta es: ¿cuál es la compensación justa? ¿Cuál es el valor de esa tierra? … ¿Cómo se le pone un precio a este hábitat nativo y el propósito para el que se utilizaría?”

La ley federal requiere que el gobierno ofrezca una “compensación justa” basada en el valor justo de mercado, generalmente establecido a través de evaluaciones. En algunas demandas, las disputas se basan en evaluaciones y desacuerdos competitivos sobre el valor de mercado o en el probable impacto del muro en el valor de la tierra, dijeron los abogados. En el condado de Cameron, por ejemplo, el gobierno ha ofrecido a los propietarios desde $ 14.775 por acre hasta $ 67.405 por acre, de acuerdo con los documentos presentados por la corte federal en los casos actuales.

Los juicios de dominio eminente son la punta de un esfuerzo mucho más amplio para tomar tierras privadas, dicen los abogados que representan a los propietarios de tierras.

“Las demandas son solo una fracción de las condenas que se han resuelto fuera del litigio”, dijo Ricky Garza, abogado del personal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que representa a algunos propietarios.

Desde 2017, el gobierno de EE. UU. También ha presentado al menos 35 avisos, llamados “declaraciones de toma”, en los condados de Starr y Cameron, confirmando que las autoridades federales han adquirido tierras o servidumbres de propiedad a través del proceso de dominio eminente.

Si bien los líderes de la CBP calificaron la adquisición de tierras como “un desafío”, ni CBP ni el Departamento de Justicia respondieron a las reiteradas solicitudes de CNN de comentarios sobre las demandas o condenas resueltas fuera de los tribunales.

Los correos electrónicos internos de CBP, obtenidos por el Sierra Club a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información y compartidos con CNN, muestran que en febrero de 2018 la agencia identificó más de 1.100 parcelas de interés a lo largo del camino del muro fronterizo propuesto en el sur de Texas.

El proceso generalmente comienza con la CBP enviando las llamadas cartas de “derecho de entrada” pidiendo a los propietarios de forma voluntaria que otorguen al gobierno el derecho de acceder a su tierra para realizar estudios y pruebas de suelo, como un requisito previo para posiblemente tomar la tierra, dijo Garza.

La administración Trump ha enviado cartas a docenas de propietarios privados de tierras en Texas y otros estados fronterizos para examinar sus tierras en busca de futuras barreras fronterizas, según dos funcionarios de defensa de Estados Unidos.

“La carta de Derecho de entrada otorga al gobierno permiso para ingresar a tierras privadas específicas para realizar evaluaciones ambientales, estudios de propiedades, tasaciones, trabajos geotécnicos y otras labores exploratorias para facilitar la adquisición de tierras en el futuro y la construcción de una barrera fronteriza en esas tierras”, dijo el portavoz Cheryle Rivas a CNN en un correo electrónico.

El Proyecto de Derechos Civiles de Texas ha publicado anuncios de radio y en periódicos y ha enviado correos masivos en varios lugares a lo largo de la frontera para tratar de llegar a los propietarios que puedan estar recibiendo las cartas, dijo Garza.

“Si no contesta la carta, recibe una visita a su hogar de un vehículo de la Patrulla Fronteriza, llegando a la casa con un oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, un agente armado de la Patrulla Fronteriza y, a menudo, alguien del Departamento de Justicia también “, dijo. Varios propietarios describieron visitas similares a CNN.

Karla Vargas, abogada principal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo que muchos propietarios no entienden que tienen derecho a no firmar la solicitud de ingreso.

Nayda Alvarez, maestra de escuela en la ciudad de Río Grande, es una terrateniente que se negó a firmar. Ella dijo que tiene poco menos de una hectárea de tierra, contigua a una parcela de más de dos hectáreas todavía a nombre de su abuelo. Ella se opone rotundamente a las nuevas barreras.

“Una vez, tal vez dos veces, llamaron diciendo que querían entrar y hacer una encuesta. (La carta) también decía que podían ingresar y salir de cualquier propiedad que tuviera, y yo dije: ‘No, no estoy firmando; y no me gusta la redacción ‘”, dijo.

CNN habló con varios propietarios y abogados que dieron cuentas similares de la carta de derecho de entrada, que solicita acceso temporal a tierras de propiedad privada pero no revela las consecuencias de no hacerlo.

“La gente no sabe la realidad y la gravedad de lo que está sucediendo”, dijo Álvarez. “Renunciaron a las leyes ambientales que nos afectarán; incluso renunciaron a la Ley de Agua Limpia. El río está allí. ¿De dónde vamos a obtener nuestra agua limpia?”.

En octubre de 2018, el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kirstjen Nielsen, renunció a más de dos docenas de leyes para acelerar la construcción del muro fronterizo en Texas, incluida la Ley de especies en peligro de extinción, la Ley de aire limpio, la Ley de agua limpia, la Ley de agua potable segura y la Ley de Conservación de Aves migratorias, entre otras.

Hasta el martes, el gobierno no había presentado una demanda de dominio eminente contra la propiedad de Álvarez.

Los miembros de la familia Cavazos, que poseen 25,9 hectáreas cerca de Mission, Texas, fueron demandados por el gobierno por sus tierras el 5 de noviembre de 2018. Les preocupa perder una gran parte de esa tierra, aproximadamente 10,9 hectáreas, por la construcción de muros, dijo Baudilia Cavazos Rodríguez.

La tierra ha estado en su familia desde la década de 1950, afirmó. Su hermano y su hermana tienen más de 30 inquilinos que viven en su parte de la propiedad.

“Mi abuela compró la tierra; hizo que mi padre y mi tío la firmaran. Después de la Segunda Guerra Mundial, plantamos algodón y tuvimos ganado, todo tipo de verduras, tuvimos una rampa para botes”, dijo. “Estamos devastados porque esto es algo que mi abuela trabajó durante toda su vida”.

Ella dijo que sus hermanos dependen del alquiler y “ganan solo alrededor de $ 30.000 al año. Mi hermana Eloisa es una maestra jubilada, mi hermano está discapacitado en una silla de ruedas. Si colocan un muro, creemos que esos inquilinos querrán irse “, dijo Cavazos.

El 10 de octubre, después de 11 meses de disputas legales, el gobierno acordó pagarle a la familia Cavazos US$ 350 por el acceso para inspeccionar su propiedad, en lugar de los $ 100 que ofrecía originalmente. Hasta el martes, el caso no había pasado a la fase de adquisición.

Hay relativamente poca disputa sobre el derecho del gobierno a usar un dominio eminente para adquirir propiedad privada, especialmente cuando cita la seguridad nacional como justificación, dijo la abogada del personal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas Emma Hilbert.

“Muchas veces, la demora es el nombre del juego” para los propietarios, dijo. Con una elección presidencial el próximo año, siempre existe la posibilidad de que un cambio en la administración pueda significar un cambio en la política fronteriza. En cualquier caso, dijo Hilbert, la demora “es buena para ellos como propietarios de tierras, independientemente de cómo sea la administración ahora o dentro de un año”.

Scott Nicol, voluntario del Sierra Club desde hace mucho tiempo en el sur de Texas, dijo que la primera ronda de construcción de muros fronterizos, hace poco más de una década, ofrece una lección importante para los propietarios que ahora se enfrentan a la incautación de tierras.

“Cuando los muros se construyeron bajo la administración (George W.) Bush, si aceptaste la primera oferta, saliste muy mal. Los terratenientes que lucharon invariablemente obtuvieron más dinero”, dijo.

Un análisis de la CNN de 442 demandas de esa ronda anterior de construcción del muro fronterizo, encontró que a los propietarios se les ofrecía a menudo mucho menos de lo que valía su tierra y que al menos un cuarto de los que cuestionaron las ofertas iniciales del gobierno recibieron más dinero. Esa cifra no incluye los acuerdos extrajudiciales. CNN descubrió que algunos de las demandas también detuvieron la construcción en ocasiones.

“La adquisición de tierras seguirá siendo un desafío”, dijo Morgan, el comisionado interino de la CBP, en una conferencia de prensa el 14 de noviembre. “Podrías tener una milla de tierra, nuevamente, en la frontera suroeste, donde anteriormente podría tener múltiples propietarios, de 10 a 100 propietarios, que tienen un pedazo de esa tierra. A veces los registros retroceden; los registros no fueron tan buenos. Y es un desafío pasar por ese proceso… pero de nuevo, sigo pensando que estamos en camino de obtener la tierra que necesitamos para 724 kilómetros”.

Jim Chapman, vicepresidente del Corredor Amigos de la Vida Silvestre, dijo que su grupo planeaba luchar desde el momento en que sabían que el gobierno tenía la vista puesta en su propiedad.

“Si bien muchas personas están de acuerdo porque no ven ninguna forma de combatirlo, ciertamente pueden retrasar el proceso; eso es lo que estamos haciendo”, dijo.

Chapman asegura que debido al desarrollo agrícola, queda muy poca maleza y hábitat natural a lo largo del río. Esas pocas áreas se convierten en imanes para cientos de especies de aves y mariposas migratorias y las que viven en el Valle del Río Grande durante todo el año, junto con animales en peligro de extinción como los ocelotes y el jaguarundí.

“Lo que queda es extremadamente valioso”, dijo. “Es por eso que salvar estas parcelas de 29 hectáreas es importante, porque queda muy poco”.