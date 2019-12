Bolsonaro salió al cruce de Trump y negó un aumento “artificial” del dólar

(CNN Español) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió al cruce de su colega de EE.UU., Donald Trump y aseguró que su país no está “aumentado el dólar artificialmente”, tal como había dado a entender el mandatario estadounidense cuando anunció que restituiría los aranceles de importación al acero producido en Brasil y Argentina.

Bolsonaro remarcó que “nosotros no queremos aquí aumentar artificialmente… no estamos aumentando artificialmente el precio del dólar” al responderle a los periodistas que lo consultaron en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial, sobre el anuncio de Trump. El lunes, el presidente estadounidense publicó en su cuenta oficial de Twitter que reimpondría aranceles al acero y aluminio de los países sudamericanos: “Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré los aranceles a todo el acero y aluminio que se envíe a EE.UU.” En la misma publicación de esa red social, Trump también le pidió actuar a la Reserva Federal, para “que los países, de los cuales hay muchos, ya no aprovechen nuestro dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa”.

El anuncio de Trump generó una controversia tanto en Argentina como en Brasil, países en los que varios expertos económicos dedicaron todo tipo de análisis para explicar qué podría pasar a partir de ahora con esas importaciones a EE.UU. En ese contexto, Bolsonaro había expresado su confianza en qué era un tema que destrabaría personalmente con sólo llamar a Trump, debido a la buena relación que mantienen entre ambos.

Por eso, este miércoles reiteró su creencia de que finalmente logrará que los aranceles no sean modificados porque “todavía no hay una decisión firme por parte de Estados Unidos” y porque considera “ya tenemos toda la información sobre lo que sucedió y creo que llegaremos a una buena conclusión sobre este tema” . Incluso, graficó cómo le cae la decisión anunciada por Trump al confesar que “no hay decepción, porque no se ha dado la última palabra (…). No porque un amigo me hable mal en una situación cualquiera le voy a dar la espalda”.

Finalmente, Bolsonaro argumentó que la depreciación del real, la moneda oficial brasileña que este año ha caído cerca de un 8.5%, se ha debido a la guerra comercial entre China y EE.UU., y no a acciones encaradas por su gobierno.