13 curiosidades sobre el viernes 13

(CNN) — Con la llegada de otro viernes 13, año a año, llegan las supersticiones de siempre, como evitar tomar un avión.

¿Por qué tememos al 13?

La respuesta no está clara, pero la aversión puede tener orígenes religiosos.

Algunos cristianos creen que el viernes es de mala suerte porque fue el día en que Jesús fue crucificado, y el 13 es el número de invitados a la última cena, siendo Judas el número 13.

Los seguidores de la numerología han testificado sobre el perturbador poder de este número.

Si crees o no que trae mala suerte, cruza tus dedos y lee esta lista de 13 datos curiosos sobre el viernes 13 y el temor hacia el número 13.

1. De la cuna a la tumba

Las celebridades nacidas un viernes 13 incluyen a Mary-Kate y Ashley Olsen, Julia Louis Dreyfus, Steve Buscemi, Max Weinberg and Peter Tork. Tupac Shakur murió un viernes 13 de septiembre de 1996.

Taylor Swift cree que el 13 es su número de la suerte y tiene algunas conexiones con el viernes 13: “Nací el 13. Cumplí 13 años un viernes 13. Mi primer álbum alcanzó un disco de oro a las 13 semanas. Mi primer número uno tenía una introducción de 13 segundos”, le dijo a MTV en 2009.

2. Un poco supersticiosos

Dicen que el escritor Mark Twain fue invitado una vez a una cena en la que sería el invitado número 13. Según la historia, fue a la cena a pesar de la advertencia de su amigo supersticiosos. Twain luego habría dicho: “Fue mala suerte. Sólo tenían comida para 12 personas”.

3. Muy supersticiosos

En su éxito ‘Superstición’, Stevie Wonder canta: “Un bebé de 13 meses rompió el espejo. Siete años de mala suerte, buenas cosas en tu pasado. Cuando crees en cosas que no puedes entender, entonces sufres. La superstición no es la forma de hacer las cosas”.

4. Terroríficamente entretenido

La décimo tercera película de la franquicia ‘Viernes 13‘ se estrenó en 2017.

5. Que viva el metal

La banda Black Sabbath lanzó su primer álbum el viernes 13 de febrero de 1970.

6. Malas cosas pueden suceder

La película ‘Alive’ está basada en la historia real de un accidente de avión en Sudamérica que ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972. 14 sobrevivientes fueron encontrados con vida más de dos meses después del accidente.

7. Ni el espacio está a salvo

El viernes 13 de abril de 2029, un gran asteroide volará tan cerca de la Tierra que no se necesitará un telescopio para verlo en África, Europa y Asia, según la NASA.

8. Es en serio

No mires al cielo ahora, pero en 2015 el firmamento se cayó en la mañana del viernes 13. Se espera que caiga una gran cantidad de basura espacial en Sri Lanka. Tanta que el gobierno tuvo que crear una zona de restricción de vuelo en el lugar donde se calculaba que caería.

9. ¿Qué podría salir mal?

La capilla Viva Las Vegas ofrece ceremonias especiales de temáticas zombie, vampiro y ‘Horror de Rocky’ los viernes 13.

10. Infierno sobre ruedas

En Ontario, Canadá, los motociclistas se reúnen cada viernes 13 para paseos que reúnen a miles de participantes. La tradición data de 1981.

11. El miedo a la fecha

La palabra para el temor al viernes 13 es parascevedecatriafobia. La palabra para el miedo al número 13 es triscaidecafobia. Cerca de Filadelfia está el Centro para el Tratamiento de la Friggatriscaidecafobia, una organización que hace fiestas centradas en confrontar fobias comunes como caminar bajo una escalera o abrir una sombrilla bajo techo.

12. El martes también es aterrador

En algunos países hispanos, el martes 13 es considerado de mala suerte y es temido porque ese día de la semana está asociado con el dios romano de la guerra, Marte. Hay un adagio popular que dice: “Martes, ni te cases ni te embarques”.

13. No les importa nada

El Club del Trece fue fundado en 1992 por el capital William Fowler y es un grupo de escépticos que desafiaron las supersticiones haciendo cenas los viernes 13. En la primera, con 13 miembros, todos pasaron debajo de escaleras, comieron 13 platos, y cenaron a la luz de 13 velas. Los despreocupados comensales tumbaron la sal sobre la mesa pero se les prohibió arrojar la sal por encima de su hombro.

Nota del editor: esta nota fue publicada por primera vez en 2016.